«Россети Сибирь» инвестирует  2 млрд. рублей в Забайкальский край

Компания «Россети Сибирь» в рамках Восточного экономического форума анонсировала инвестиционную программу по Забайкальскому краю и Республике Бурятия.

«Поскольку качество жизни населения зависит, в том числе, от стабильности энергоснабжения, мы действуем в рамках заключённых с главами регионов соглашений: инвестпрограмма в Бурятии в 2019 году – 1,1 млрд. рублей, в Забайкальском крае — 2 млрд. рублей. Регионы будут полностью готовы к зиме, но при этом важно не сбавлять обороты ремонтов и реализации инвестпроектов в 2020 году. В этом плане я выражаю надежду на укрепление сотрудничества с Александром Осиповым и Алексеем Цыденовым», — рассказал генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Глава компании акцентировал внимание на проектах уже реализованных в регионах. В Забайкальском крае начала работать пилотная программа уличного освещения районных центров, участие в ней приняли села Кыра и Альша (освещение запустят до 15 сентября). Единую программу по реконструкции генерирующих мощностей изолированных территорий Забайкалья запустили в Красночикойском районе в поселке Менза. Компания предложила реализовать подобное в Бурятии, если власти будут головы поддержать проект.

С 4 сентября в Чите в тестовом режиме запущены первые две электрозаправочные станции для автомобилей с электрическим двигателем. Пока их только две, к 2020 году сеть увеличат до 10 станций. Работа над запуском таких же станций ведется в Бурятии.

По данным официального сайта компании «Россети Сибирь», в рамках глобальной программы цифровой трансформации сетей, компания планирует реализовать проекты в Бурятии и Забайкалье до 2030 года. В первую очередь, это запуск цифровых подстанций и создание цифровых районов электрических сетей (РЭС).

Пилотной зоной в Бурятии стал Прибайкальский РЭС. Там установили более 20 реклоузеров, в течение осени появятся вакуумные выключатели, которые позволят отделить поврежденный участок сети без отключения потребителей, в период ремонтных работ поврежденной сети.

В 2020 году в Бурятии в рамках проекта «Цифровой РЭС» «Россети Сибирь» планирует создание системы телемеханики, связи и видеонаблюдения на подстанции 110 кВ «Прибайкальская». До конца следующего года на сетях будет установлено еще 45 реклоузеров и протянут волокно-телеоптическую линию связи длиной 60 км (Прибайкальского РЭС до железнодорожной станции Мостовка).

В Забайкальском крае в Читинской РЭС были запущены работы по строительству первой подстанции. Сейчас ведется установка реклоузеров, модернизируется и автоматизируется система учета розничного рынка электроэнергии. К концу 2020 года будут установлены более 20 тысяч приборов учета. В планах модернизация распределительных сетей от подстанций 35/10 кВ «Верх Чита» и 35/10 кВ «Дачная» и комплексную реконструкцию подстанции 35/10 кВ «Верх Чита».

Приоритетом цифровой трансформации будет уменьшение в половину длительности и частоты отключений, а также снижение уровня потерь электроэнергии. Проект планируется реализовать до конца 2020 года, его стоимость составляет более 1 млрд. рублей.

Напомним, что сибирские регионы принимают активное участие в форуме. Так, директор по стратегическому развитию АО «Основа Холдинг» (г Омск) Игорь Антропенко подписал на ВЭФ-2019 соглашение с «РусГидро». Запланировано создание новых производств, перерабатывающих золошлаковые отходы угольных теплоэлектростанций.

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