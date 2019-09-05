Сын мэра Новосибирска возглавил предприятие электроэнергетики

Сын мэра Новосибирска Богдан Локоть вошел в состав учредителей и возглавил новую компанию «ИПФ–Сети», аффилированную с Институтом прикладной физики (ИПФ).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ИПФ-Сети» было зарегистрировано 14 августа текущего года. Учредителями компании выступают Богдан Локоть и еще два физических лица – Вера Карунная и Алексей Барышев, занимающий пост генерального директора АО «Институт прикладной физики». Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Алексей Барышев владеет 50% уставного капитала компании, Локоть и Карунная – по 25%.

Основными видами деятельности компании значатся передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, распределение электроэнергии, а также торговля электроэнергией. До января 2016 года Богдан Локоть возглавлял ООО «Завод Молния Новосибирск», занимавшийся электротехнической продукцией и светотехникой.

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