В новосибирском микрорайоне Плющихинский проходит масштабная программа по благоустройству комфортной среды во дворах домов.

В Плющихинском живут 40 тысяч новосибирцев, их число растет. Большая часть — семьи с детьми. Застройщик жилмассива компания «Дискус» вместе с депутатом Законодательного собрания Новосибирской области Сергеем Конько проводят в этом году модернизацию детских и спортивных площадок.

Конько рассказал, что объекты для модернизации выбирали жители. Список площадок формировался в качестве наказов избирателей депутату. На обновление детских площадок района заложено 7,4 млн руб.

Сейчас готова уже одна площадка в доме на улице Владимира Высоцкого, 41/2. Здесь отремонтировали все игровое оборудование, выровняли площадку, уложили современное травмобезопасное покрытие.

Современные полимерные прорезиненные покрытия отличают отсутствие швов, хорошие амортизационные свойства, снижающие число царапин и ушибов на детских коленях. Такой вид покрытия устойчив к истиранию и деформации, хорошо адаптируется к перепадам температур. Ровная, бесшовная поверхность покрытия не накапливает грязь.

В ближайшее время комплексное благоустройство придомовой территории проведут еще на 16 объектах, восемь из них будут с травмобезопасным покрытием.

«Благоустройством территорий мы занимаемся давно. В этом году появилась возможность сделать травмобезопасное резиновое покрытие на уже существующих площадках, которые были установлены застройщиком микрорайона — группой компаний «Дискус», — комментирует работы депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько. Чтобы понять, что именно хотят видеть жители в своих дворах, был проведен конкурс проектов «Каким я хочу видеть свой двор».

Кроме площадок для малышей, на Плющихинском появляются спортплощадки для молодежи. «Мы устанавливаем площадки как профессиональные, которые предназначены для занятий воркаутом, так и тренировочные, где есть минимальный набор необходимых перекладин и брусьев. Застройщик ставит по пять новых площадок в районе каждый год», — пояснил Сергей Конько.

В этом году в Плющихинском введут в эксплуатацию два детских сада. Первого сентября открылась школа на 1100 учеников. Рядом со школой будет разбит сквер.

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