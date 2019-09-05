Помещением, где разместится музыкальная школа, станет бывший детский сад. Проект будущего объекта уже находится в разработке.

Двухэтажное здание бывшего детского сада на улице Дмитрия Донского 11/1 не использовалось больше 10 лет, заброшенным оно стояло с 2008 года. Помещение не соответствовало нормативам, и было выведено из реестра дошкольных учреждений. В 2018 году его решили передать в управление музыкальной школе № 5, но разместиться на дополнительной площади смогут только по завершению капитального ремонта здания.

«С момента основания школа занимает первый этаж трёхэтажного жилого дома. Учебный процесс проходит в стеснённых условиях. Мы приняли нестандартное решение – отдать музыкальной школе заброшенное здание бывшего детсада. Сейчас оно в плохом состоянии. В следующем году планируем сделать там ремонт, проект находится в стадии разработки. И у музыкальной школы появятся новые помещения», – рассказал Анатолий Локоть.

Также мэр города отметил, что музыкальная школа славится высоким уровнем преподавания, поэтому родители из разных районов стремятся отдать ребенка именно сюда.

По сообщению пресс-центра мэрии города Новосибирска, на сегодня в МБУДО «Детская музыкальная школа № 5», расположенное на улице Дмитрия Донского 20, обучаются 387 детей. Доступная площадь для занятий всего 352,4 кв. метра, а это 0,65 кв. метра на одного ученика, вместо положенных двух. Новое здание площадью в 842 кв.м., что в три раза больше предыдущего.

«Востребованность заведения – колоссальная. На одно место претендуют два человека. Только в этом году на приём записались 160 человек, 77 мы уже приняли. Новое здание позволит увеличить количество учеников как минимум на 100. В планах – создать духовой оркестр и большой оркестр народных инструментов», – говорит директор МБУДО «Детская музыкальная школа № 5» Татьяна Нонкина.

В планах по капремонту — гидроизолировать стены и фундамент, отремонтировать отмостки, заменить кровлю, утеплить фасад, заменить инженерные системы, сделать перепланировку, провести внутреннюю отделку, благоустроить прилегающую территорию.

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