В метро Новосибирска установят памятную доску в честь бывшего северокорейского лидера.

Церемония открытия памятника пройдет 6 сентября в фойе станции метро «Площадь Ленина», на ней будет присутствовать мэр Новосибирска Анатолий Локоть и северокорейские дипломаты. Мемориал установили в честь посещения станции «Площадь Ленина» Председателем Государственного комитета Корейской Народно-Демократической Республики товарищем Ким Чен Иром 11 августа 2001 года.

Инициатором размещения памятной доски стал руководитель Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море» Михаил Симонян. Завтра, 6 сентября, под его руководством делегация студентов делегация студентов Новосибирской Государственной консерватории им. М. И. Глинки отправится с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В апреле этого года Новосибирск посетили представители Посольства Корейской Народно-Демократической Республики для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых юбилею Героя труда КНДР Якова Новиченко.

Напомним, что несмотря на возражения и протесты горожан, в Новосибирске открыли памятник в честь Иосифа Сталина, бюст руководителя страны установили на территории Новосибирского обкома КПРФ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.