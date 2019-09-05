Новосибирские энергетики завершили испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном и обещают в ближайшее время устранить все обнаруженные дефекты. Всего на программу ремонта теплоснабжающих коммуникаций в 2019 году запланировано потратить 721 млн. рублей.

26 августа в Новосибирске закончились плановые испытания теплосетей накануне нового отопительного сезона. Все связанные с испытаниями отключения воды уже завершены.

«По традиции, мы должны 1 сентября подать всем воду, чтобы дети пошли в школу не только умными, но и чистыми. С этой задачей мы справились, и 30 августа всем абонентам была подана вода», — отметил заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании (подразделение Сибирской генерирующей компании) Роман Корниенко.

В ходе испытаний специалисты СГК проверили более 2 км трубопровода, выявили 1100 дефектов, из них 438 – на магистральных, 663 – на внутриквартальных теплосетях. Большая часть ремонтных работ по обнаруженным дефектам уже выполнена. До начала отопительного сезона, то есть в течение двух недель, СГК обещает устранить оставшиеся повреждения.

Всего компания планирует потратить в 2019 году на ремонты трубопроводов 721 млн. рублей. В приоритете по капремонту в этом году — магистральные сети. Однако, по словам советника генерального директора Новосибирской теплосетевой компании Егора Шавшина, даже при увеличенных объемах финансирования, энергетики выполнят менее 1% от необходимых объемов замены трубопровода. При этом ситуация улучшилась по сравнению с 2018 годом, когда замены магистральных тепловых сетей вовсе не проводилось.

«На сегодня из 12 участков магистральных сетей на пяти работы завершены полностью: по улицам Фрунзе, Вокзальной магистрали, Ветлужской и двум участкам на Фабричной. В финальной стадии работы на улицах Мичурина и Семьи Шамшиных. Всего из пяти километров, планируемых к замене теплосетей, заменены 3,3. Общий объем выполнения программы на начало сентября составил более 70%», — сообщил Егор Шавшин.

В этом году при проведении капремонте на улице Мира, Фабричной и Обской энергетики использовали предизолированные трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля. Такие трубопроводы меньше подвержены внешним воздействиям. Это позволяет увеличить срок их эксплуатации до 5-10 лет.

Улучшит ситуацию с теплосетями, по словам представителей СГК, и применение в перспективе ближайших пяти лет роботов для диагностики дефектов труб, о которых ранее писал «Континент Сибирь». Ранее СГК анонсировала, что первые испытания такой технологии должны пройти в июле текущего года.

«Специальный робот запускается вовнутрь трубопровода и точно определяет место повреждения. Технология недешевая, но дает очень хороший эффект – позволяет избегать аварий и хорошо локализует участки раскопок, — рассказал «Континенту Сибирь» Егор Шавшин. – У СГК уже есть робот для визуальной дефектоскопии. Теперь в сотрудничестве с петербургской фирмой мы планируем расширить свой приборный парк новым роботом с более точной технологией, которая пришла из нефтеперерабатывающей отрасли».

Также в этом году СГК планирует запустить интерактивный информационный ресурс в сети интернет. Используя обычный браузер, любой житель города сможет посмотреть статус интересующих его ремонтов и задать свой вопрос компании.

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