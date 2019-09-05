В Новосибирской области продолжается реализация нацпроекта «Культура». О результатах его выполнения и дальнейших планах в ходе пресс-конференции, прошедшей 4 сентября, рассказал заместитель министра культуры региона Евгений Сазонов.

«Всего на 2019 год в рамках национального проекта предусмотрено финансирование в общем объеме более 290 млн рублей, из них почти 200 млн. – средства федерального бюджета. До 2024 года планируется направить более 1,6 млрд рублей», – сообщил заместитель министра культуры региона Евгений Сазонов.

По его словам, в рамках проекта региональные мероприятия направлены на вовлечение горожан и жителей региона в культурные события.

По сообщению пресс-центра правительства Новосибирской области, посещаемость организации культуры региона за первое полугодие 2019 года выросла на 5%.

Также заместитель министра культуры напомнил, что в августе 2019 года началось строительство культурно-досугового учреждения в селе Шадрино (Искитимский район). В конце этого года планируется открыть четыре муниципальных модельных библиотеки в Новосибирске, Сузуне, Ордынске и Искитиме. В эти же сроки планируется закончить ремонт кровли молодежного театра «Глобус» в Новосибирском Академгородке.

В пресс-центре подчеркивают, что уже в ноябре этого года Новосибирская область получит шесть передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Они также будут работать в Маслянинском, Чановском, Чулымском, Мошковском, Куйбышевском, Северном районах. В области в рамках проекта «Культура» уже получили 17 пианино детские музыкальные школы и детские школы искусств. Кроме того, в Новосибирской государственной областной научной библиотеке выполнили план по оцифровке книжных памятников (на этот год их 50).

Среди других мероприятий – открытие виртуального концертного зала на базе Камерного зала Новосибирской государственной филармонии, которое запланировано на декабрь. Сейчас руководство филармонии ведет переговоры по вопросам организации трансляций концертов с Москвой, Санкт-Петербургом и Францией.

В Министерстве культуры Новосибирской области в рамках нацпроекта проводят работы по проведению выставок, фестивалей и других мероприятий. Так, с сентября по декабрь пройдет театральный фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега», международный театральный фестиваль «Хаос», Рождественский фестиваль искусств.

Евгени Сазонов рассказал и о долгосрочных планах, которые подразумевают продолжение работы в 2020 году по реализации региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», входящих в национальный проект «Культура». В планах строительство для сельского населения двух культурно-досуговых учреждений и двух модульных библиотек, приобретение еще семи передвижных культурных центров.

На реализацию нацпроекта «Культура» в Новосибирской области до 2024 года предусмотрено финансирование в 1 млрд. 612,4 млн. рублей из федерального и регионального бюджета. Финансирование будет проводиться по трем направлениям – «Культурная среда» (1088,69 млн рублей), «Творческие люди» (497,55 млн рублей) и «Цифровая культура» (26,16 млн рублей).

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