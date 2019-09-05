Региональный минсельхоз начал принимать документы на грантовую поддержку хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Выплаты будут проходить в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщает пресс-центр правительства Новосибирской области, фермерских хозяйств в НСО насчитывается 3,8 тысяч. Они обрабатывают ¼ от посевных площадей Новосибирской области – это более 550 тыс. гектаров. В 2018 году малый аграрный бизнес произвел 5,4 тыс. тонн мяса скота и птицы, 1,5 млн. штук яиц, 23 тыс. тонн молока.

«Агростартап» стал новой мерой поддержкой для фермерских хозяйств, гранты будут предоставлять за счет федерального и областного бюджетов. В 2019 году на агростартапы выделено почти 36 млн. рублей, максимальная сумма одного гранта – 3 млн. рублей. Выплата будет происходить в соответствии с региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», разработанным в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Увеличивается количество крестьянских (фермерских) хозяйств, растет их доля в общем объеме валовой продукции. Рост показателей обусловлен, в том числе и системными мерами государственной поддержки. Новые меры, такие как «Агростартап», помогут вовлечь в малое и среднее предпринимательство как можно больше тех людей, которые готовы заниматься сельским хозяйством, и им необходимо подспорье на начальном этапе», – рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

По словам главы минсельхоза Новосибирской области, на сегодня сельхозпродукцию производят более 190 тысяч граждан подсобных хозяйств.

Поддержка сельхозкооперативов и фермеров проводят в соответствии с госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Также предоставляются субсидии на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2019 году на господдержку предусмотрено порядка 270 млн. рублей.

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