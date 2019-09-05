Почему городской совет Красноярска лишился права согласовывать кандидатуры заместителей мэра?

Красноярский горсовет сам лишил себя права согласовывать кандидатуры заместителей мэра. Причиной стало решение суда. Сами депутаты считают, что изменения противоречат принципам открытости власти, но обращают внимание, что ответственность главы города за действия своих подчиненных существенно возросла.

Городской совет Красноярска лишился права согласовывать кандидатуры заместителей мэра. Соответствующие изменения в Устав краевой столицы одобрили сами муниципальные парламентарии в рамках внеочередной сессии в конце августа.

Согласно прежней редакции документа, представительный орган согласовывал должности первого заместителя Главы города и заместителей – руководителей органов администрации города по управлению средствами бюджета города, по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, по реализации полномочий администрации города в области градостроительства, а также руководителей муниципальных предприятий и муниципальных автономных учреждений. Соответствующие статьи признаны утратившими силу.

Докладчик по теме, заместитель председателя постоянной комиссии по городскому самоуправлению Елена Южакова объяснила, что изменения связаны с решениями Красноярского краевого суда и Верховного Суда РФ, который признал эти положения противоречащими федеральному законодательству. Инициатором по оспариванию положений устава в 2018 году выступил прокурор Красноярска.

Как поясняют в пресс-службе горсовета, многие депутаты сочли решение суда неопровержимым аргументом, однако «сокращение полномочий городского совета они считают неправильным».

«Поэтому было высказано предложение рассмотреть необходимость усиления работы депутатов в конкурсной комиссии, которая рассматривает кандидатуры для назначения на должности муниципальной службы», — добавили в пресс-службе.

Инициатива по наделению депутатов полномочиями согласовывать кандидатуры руководителей подразделений муниципалитета была внесена прежним главой Красноярска Эдхамом Акбулатовым в 2014 году. По этой схеме согласованы и заместители нынешнего руководителя города Сергея Еремина.

Депутат Городского совета Красноярска Роман Крастелев уверен, что при видимом усилении законодательной ветви власти в городе принятое решение влечет и повышенную ответственность главы города. «Понятно, что подобное сокращение полномочий не способствует принципам открытости власти. Нет ничего плохого в том, что назначаемые руководители согласовываются теми, кто напрямую избран народом. Ведь в сегодняшней конфигурации ни глава города, назначаемый конкурсной комиссией, ни его заместители, получается, напрямую не связаны с людьми. Но надо понимать, что со вступившими в силу изменениями повышается не только независимость администрации Красноярска, но и ее ответственность. Если заместители назначаются единолично главой, то и ответственность за их деятельность в глазах населения теперь несет он сам. А ведь от просчетов и ошибок своих подчиненных полностью ни один руководитель застрахован быть не может. У горсовета же еще остались серьезные полномочия вызывать чиновников, заслушивать их доклады и давать оценку их работе», — рассказал муниципальный парламентарий.

Крастелев добавил, что не располагает информацией о возможном инициировании ограничений со стороны администрации города, отметив, что «формально обращение направил прокурор, а если бы в этом был интерес мэрии, то у нее тоже есть полномочия подобных инициатив».

Политолог Юрий Москвич отмечает, что после сокращений полномочий статус Городского совета в структуре муниципальной власти снизился, но не критично, и «скорее уточнен». «У нас на протяжении долгого времени существовала система, истоки которой еще в советских временах – ключевые фигуры в исполнительной власти появляются с подачи законодательной. Понятно, что это противоречит современному принципу разделения властей. Решение суда поставило точку в этом вопросе, и я считаю это верным. Как мэр может отвечать за работу исполнительной власти, если не может самостоятельно формировать свою команду? Но здесь возникает следующий вопрос – перед кем глава города несет ответственность за свою работу? Пока он назначается конкурсной комиссией, он фактически подотчетен губернатору, а не жителям. Поэтому разумно было бы следующим шагом поднять вопрос о возвращении прямых выборов мэра. Тем более, что по всем данным большинство горожан поддерживают эту меру», — рассуждает Москвич.

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