«Предприятие ищет новые подходы, использует все ресурсы», ― отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, пожелав предприятию процветания и реализации намеченных планов.
Напомним, что на площадке завода производятся международные и национальные бренды алкогольных и безалкогольных серий. Так, например, новинкой новосибирской пивоварни можно считать производство лимонадов «Лимонад 1978» со вкусами лимона и дюшеса.
Взаимодействие с региональным минпромторгом со стороны предприятия, по данным пресс-службы ведомства, реализуется в рамках отраслевых встреч, формирования позиции относительно законодательных инициатив, влияющих на производство и оборот пива. Это особенно актуально в связи с обсуждением запрета на ночную торговлю слабоалкогольными напитками, предлагаемым депутатами Государственной думы РФ.
«Сибирская Пивоварня Хейнекен» ― часть компании HEINEKEN, с 2004 года осуществляет деятельность на территории Новосибирской области. В филиале работают 85 человек. Они используют более 80 тысяч тонн пивоваренного ячменя, произрастающего в регионе для приготовления напитков.
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» ― российское подразделение голландского концерна HEINEKEN N.V. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года.