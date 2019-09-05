В развитие HEINEKEN в Новосибирской области вложено около 1 млрд рублей

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За время своей работы в Новосибирской области компания HEINEKEN троекратно увеличила производительность своего завода. Такие цифры были оглашены на мероприятии, посвященном 15-летию деятельности компании в регионе. 
С круглой датой новосибирское подразделение HEINEKEN 4 сентября поздравили представители минпромторга и минсельхоза Новосибирской области.

«Предприятие ищет новые подходы, использует все ресурсы», ― отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, пожелав предприятию процветания и реализации намеченных планов.

Напомним, что на площадке завода производятся международные и национальные бренды алкогольных и безалкогольных серий. Так, например, новинкой новосибирской пивоварни можно считать производство лимонадов «Лимонад 1978» со вкусами лимона и дюшеса.

Взаимодействие с региональным минпромторгом со стороны предприятия, по данным пресс-службы ведомства, реализуется в рамках отраслевых встреч, формирования позиции относительно законодательных инициатив, влияющих на производство и оборот пива. Это особенно актуально в связи с обсуждением запрета на ночную торговлю слабоалкогольными напитками, предлагаемым депутатами Государственной думы РФ.

«Сибирская Пивоварня Хейнекен» ― часть компании HEINEKEN, с 2004 года осуществляет деятельность на территории Новосибирской области. В филиале работают 85 человек. Они используют более 80 тысяч тонн пивоваренного ячменя, произрастающего в регионе для приготовления напитков.

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» ― российское подразделение голландского концерна HEINEKEN N.V. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года.

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