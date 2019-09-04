Сбербанк запустил новый продукт — тендерный кредит, встроенный в специальный счет для автоматического обеспечения участия в торгах за счет средств банка. Для того, чтобы воспользоваться предложением, клиент заранее заключает договор о возобновляемой кредитной линии.

«Мы рады представить еще один новый продукт для предпринимателей — тендерный кредит. Он облегчит работу и сэкономит время участникам закупок, — комментирует заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов. — Предприниматели будут избавлены от необходимости отвлекать собственные средства на обеспечение тендеров, которые могут составлять до 5% от стоимости каждого контракта, и посещать отделение банка для получения кредитных средств. Отмечу, что кредитный лимит не снижается в течение всего периода и автоматически восстанавливается по окончании каждых торгов».

После открытия кредитной линии кредитные средства под каждый аукцион выдаются и погашаются автоматически (на основании запроса от электронной площадки) в течение трех лет. Никаких дополнительных действий от клиента для того, чтобы исключить риск необеспечения заявки, не требуется. При необходимости можно открыть дополнительный специальный счет для кредитования абсолютно бесплатно.

Сумма лимита по тендерному кредиту — до 1 млн рублей.

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