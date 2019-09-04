Началась реконструкция гостиницы «Турист», самого известного долгостроя Новосибирска. На этой неделе были получены все необходимые документы, и компания-инвестор приступила к монтажу фасада здания. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, лично курирующий объект, поручил завершить проект к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

В долгострой продолжительностью больше полувека на площади Карла Маркса в Новосибирске вдохнули вторую жизнь. Недостроенная 20-этажная гостиница «Турист», возвышавшаяся в центре главной площади левобережной части города, многие годы была своеобразным памятником перестройке (строительство объекта было приостановлено в 1978 году, а в 1985 окончательно заморожено), вызывая недоумение у приезжих и возмущение горожан. Городские власти не могли найти желающих, готовых вложиться в долгострой.

Лед тронулся в 2018 году. Как рассказывал «Континент Сибирь», мэрии Новосибирска удалось найти инвестора, увидевшего перспективу в завершении строительства здания. «Найдено решение, которое выведет из ступора самый известный памятник долгострою в Новосибирске», — сообщил тогда журналистам мэр Анатолий Локоть, взявший проект реконструкции гостиницы под личный контроль.

Новое здание гостиницы будет выше — 25-этажным. Подготовительный этап реконструкции здания будущего гостиничного комплекса — демонтаж внешних бетонных панелей — закончен. В настоящее время на фасаде здания устанавливают стеклянные панели. Рабочим предстоит надстроить несколько этажей — до отметки 77 метров. Это позволит новому объекту сохранить за собой статус архитектурной доминанты центральной площади левого берега Новосибирска.

Инвестором проекта стала омская компания АСК, построившая ранее в Новосибирске дельфинарий и отель Gorsky-city. В беседе с «Континентом Сибирь» генеральный директор ЗАО «Компания «АСК», депутат Законодательного собрания Омской области Валерий Кокорин отметил, что инвестиции в проект составят около 1,7 млрд рублей, а срок его окупаемости — ориентировочно девять лет.

«С момента последнего совещания строительство гостиницы существенно продвинулось, — отметил мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания по реконструкции гостиницы «Турист» 3 сентября. — В этом году был завершен демонтаж 1345 внешних бетонных панелей, общий вес которых составляет 3 тысячи тонн. Подготовительный этап прошли, все необходимые документы оформлены, и теперь стройка будет вестись в хорошем темпе».

Сомнения в надежности конструкций, простоявших почти 50 лет, развеял директор «Амт-Проект» Евгений Тоскин, один из разработчиков проекта нового гостиничного комплекса: «Техническое состояние здания превосходное, это показали многочисленные серьезные обследования каждого узла. Здание строили в 60-е годы, тогда проектировали с большим запасом прочности. Оно стоит на трехметровом фундаменте, состоящем из более одной тысячи свай. Поэтому объект простоял и простоит без деформации и отклонения от вертикали много лет. Запас прочности огромный».

В проект отеля заложена презентабельная входная зона и панорамные лифты. Весь четвертый этаж займет конгресс-центр для проведения крупных мероприятий с двумя большими залами на 1000 и 400 мест и аудиториями поменьше. «Это было поручение мэра, предусмотреть строительство конгресс-центра для левобережья, — рассказал Валерий Кокорин. — Мы внесли изменения в проектную документацию, увеличили количество номеров под конгресс-центр, кроме залов, предусмотрели просторное фойе, где можно будет проводить выставки и другие мероприятия. Это, конечно, повлияло на стоимость строительства. Но мы дали слово мэру и не подведем его».

Сама гостиница, по словам инвестора, будет представлять собой апарт-отель. «Отель рассчитан на длительное проживание гостей, в номерах предусмотрены кухни-ниши. Это гостиница другого уровня», — отметил Валерий Кокорин.

На примыкающей к отелю территории появится двухуровневая парковка, на крыше которой разобьют сквер. Кроме того, прорабатывается вопрос переноса входа в метро непосредственно в здание гостиницы.

Работы по возведению апарт-отеля и благоустройству прилегающей к нему части площади Карла Маркса должны завершиться до 2023 года, когда в Новосибирске стартует Молодежный чемпионат мира по хоккею. «Площадь Карла Маркса — ближайшие ворота к строящемуся ЛДС, приезжим болельщикам нужны будут гостиничные номера. Во время чемпионата будут проходить различные молодежные публичные мероприятия, которые также можно будет проводить в конгресс-центре», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Реконструкция старейшего долгостроя — это первый серьезный шаг к созданию на площади Маркса общественной среды, достойной крупного мегаполиса. У левобережья появляется хороший шанс создать свой центр делового и культурного притяжения. «Многие потенциальные инвесторы начали проявлять активность после того, как увидели сдвиги в строительстве гостиницы. Сегодня поступает много предложений. И мы намереваемся работать с инвесторами, чтобы привести в порядок площадь Карла Маркса», — отметил мэр Анатолий Локоть.

В ходе совещания было предложено рассмотреть возможность проведения открытого конкурса среди горожан на новое название будущего гостиничного комплекса.

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