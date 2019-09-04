Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что город выполнит свои обязательства по инфраструктуре «Регионального центра волейбола» в обозначенные сроки и поручил профильному департаменту мэрии проработать вопрос организации работы общественного транспорта в районе нового спортивного объекта. Подъездные пути к «Региональному центру волейбола», который возводится в Центральном округе Новосибирска, будут обустроены уже в октябре этого года.

«Волейбольный центр – один из знаковых объектов для Новосибирска, его строительство даст толчок комплексному развитию этой территории. Сдача объекта запланирована в этом году, поэтому наша задача – к этому времени завершить обустройство подъездных путей к центру. Работы ведутся нашим предприятием МУП «УЗСПТС» активно, с соблюдением графика, планируем к середине октября все сделать», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам начальника службы организации строительства МУП «УЗСПТС» Сергея Долгушина, программа обустройства дорог к волейбольному центру включает в себя ремонт дороги от волейбольного центра до ул. Фрунзе (145 метров), ремонт трассового проезда вдоль ул. Ипподромской (250 метров) с заездом с улицы Ипподромской и строительство дороги от ул. Василия Старощука до выезда на ул. Ипподромскую – ул. Ядринцевский подъем (280 метров). Кроме того, проектом предусмотрено обустройство парковочного пространства на 100 мест.

Напомним, что строительство регионального волейбольного центра началось в июне 2018 года. Здание состоит из двух блоков — большой спортивной арены на 5000 мест и малой на 530 мест. Общая площадь волейбольного центра – почти 20 тысяч квадратных метров. На большой арене будут проводиться соревнования по волейболу, гандболу, баскетболу, теннису, мини-футболу. Малая предназначена для проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта (волейболу).

Также в волейбольном центре предусмотрены помещения медицинского обслуживания и контроля, предприятия общественного питания: кафе на 80 мест, буфеты на 20 и 8 мест, а также автопарковка на 530 мест.

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