Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и учредителя ООО «СибСтройСервис» Оксаны Дмитриевой. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере: по версии следствия за два года микропредприятие из трех человек недоплатило в казну 39 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, преступление, пунктом «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ расследовалось вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР.

По версии следствия, Оксана Дмитриева, бывшая учредителем и директором «СибСтройСервиса», создала между возглавляемой ею компанией и подставными организациями фиктивный документооборот, согласно которому эти юридические лица якобы поставляли обществу материалы для строительства и ремонта автодорог. В действительности никаких поставок не осуществлялось, а фирмы, по информации прокуратуры, оказались «однодневками», созданными лишь для создания подложных документов.

В течение 2014-16 годов перечисленные по фиктивным сделкам в указанные организации суммы НДС учитывались в составе налоговых вычетов. Всего, по данным следствия, обвиняемая за это время неправомерно списала НДС на общую сумму 39 млн. рублей.

По информации порталов «За честный бизнес» и sbis.ru ООО «СибСтройСервис» считается микропредприятием. На начало 2018 года в нем работало 3 человека, спустя год – 1 человек. Основным заказчиком является администрация р.п. Сузун.

Официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин сообщил, что обвиняемая свою вину полностью признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства – без исследования доказательств. Наиболее строгое наказание предусмотренное по ч. 2 ст. 199 УК РФ – 6 лет лишения свободы с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью после отбытия наказания.

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение данного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд – по месту юридической регистрации предприятия. Фактически офис «СибСтройСервиса» располагается на улице Станиславского.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.