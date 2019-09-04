Реконструкция новосибирского аэропорта Толмачево завершится в 2025 году – эти планы были подтверждены в ходе встречи на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума главы региона Андрея Травникова и руководителя «Корпорации АЕОН» Романа Троценко.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Толмачево планируется реализовать к 2025 году в два этапа. Первый, основной, этап завершится в 2022 году, он предусматривает проектирование и строительство нового терминального комплекса, на которое будет направлено 11,5 млрд рублей частных инвестиций. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год. «Развитие аэропорта является одним из основных этапов подготовки Новосибирска к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году», — добавили в правительстве региона.

Аэропорт Толмачево входит в холдинг «Новапорт», на паритетных началах принадлежащий группе AEON Corporation Романа Троценко и инвестфонду Meridian Capital. В феврале 2019 года руководство аэропорта определилось с создателями концепции терминального комплекса, автором которой станет архитектурное бюро SPEECH. По планам архитекторов, фасады аэровокзального комплекса представят собой «единую стеклянную ленту», которая будет оборачивать здание по периметру. Главной деталью интерьера комплекса, по информации пресс-службы Толмачево, станут колонны, облицованные нержавеющей сталью, схожие по очертаниям с самолетными турбинами. Одним из ключевых элементов концепции также станет появление на привокзальной площади арт-объекта «Meeting Point» — места встреч пассажиров и гостей аэропорта.

До 30 октября текущего года проектная документация должна быть готова, включая положительное заключение государственной экспертизы, генеральный подрядчик должен быть выбран до конца декабря.

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