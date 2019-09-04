Красноярский экономический форум (КЭФ) прекращает работу как федеральное мероприятие. Региональные власти постараются сохранить площадку для обсуждения сибирских тем, в первую очередь – проекта «Енисейская Сибирь». Эксперты расходятся в оценке того, нанесет ли отказ от мероприятия ущерб статусу Красноярского края и его экономическим интересам.

Красноярский экономический форум в прежнем виде прекращает свое существование. Решение об отказе от мероприятия подтвердил федеральным СМИ пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов, а «Континенту Сибирь» — организаторы в Красноярске и многочисленные постоянные участники.

По имеющейся информации, решению предшествовало письмо с соответствующим предложением от вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко в адрес главы кабинета министров Дмитрия Медведева и было поддержано премьером.

По замыслу авторов, на смену КЭФ должен прийти ежегодный форум национальных проектов, который будет проходить в разных регионах. Так, в 2020 году местом проведения мероприятия выбрана Казань, а в 2021 году – Нижний Новгород.

В ответ губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что региональные власти все же рассчитывают провести форум в Красноярске, однако принципиально изменят его формат, сделав основной акцент на вопросах, связанных с развитием Сибири. В первую очередь – на проекте «Енисейская Сибирь».

«Это комплекс инвестиционных проектов, который является проектом номер один в стране с точки зрения масштабов и перспектив. В рамках территориального планирования у нас появился Ангаро-Енисейский кластер. Готовится указ Президента страны по ускоренному развитию этого макрорегиона. Все эти факторы дают нам основание считать, что красноярцы должны сосредоточиться прежде всего на себе и на близлежащих территориях, учитывая общероссийское значение реализуемых проектов», — объявил глава края.

Проведение мероприятия запланировано на вторую половину февраля будущего года.

Напомним, что впервые мероприятие формата КЭФ прошло в Красноярске в 2004 году. Тогда оно получило название Инвестиционный форум регионального развития и собрало порядка 700 участников. Если первый и второй КЭФ в основном были сосредоточены на проблемах и возможностях Красноярского края, то в 2006 году мероприятие было посвящено тематике Сибири и Дальнего Востока, а в 2007 году уже вышло на всероссийский масштаб. Форум посещали первые лица страны. Так, Дмитрий Медведев принимал участие в его работе сначала в ранге вице-премьера правительства (2008 год), а затем и премьер-министра (2013 год). А в 2012 году КЭФ посетил Владимир Путин в статусе главы правительства РФ, проведя здесь заседание экспертного совета Агентства стратегических инициатив, а также осмотрев выставочный проект «Инновационный солнечный кластер в Железногорске». Большую часть своей истории КЭФ проводился в середине февраля. В 2017 году форум был перенесен с февраля на апрель. Это решение вызвало скептические оценки о снижении статуса мероприятия. Однако КЭФ собрал достаточное количество представителей власти и бизнеса.

В нынешнем году, по оценке организаторов, гостями и участниками форума стали коло 9 тыс. человек из 60 субъектов Федерации и почти 30 стран мира. Было подписано 70 соглашений на общую сумму более 600 млн рублей. Большинство из них касалось реализации проекта «Енисейская Сибирь».

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев, постоянный участник оргкомитета КЭФ настаивает на том, что «форум никуда не уходит», а новый формат позволит мероприятию более предметно заниматься макрорегиональной проблематикой. «КЭФ изначально и создавался как региональный форум, куда постепенно все больше привлекались федеральные темы и представители Правительства РФ. В результате получилось, что как раз сибирские вопросы терялись на общем фоне. Сейчас, когда заявлен проект «Енисейская Сибирь», есть потребность в таком мероприятии, где именно регионы СФО будут выстраивать свое взаимодействие и обсуждать актуальные для них темы. Конечно, речь идет не только о регионах-участниках комплексного инвестпроекта – мы ждем всех представителей СФО. И темы, которые нас интересуют. Выходят далеко за рамки «Енисейской Сибири» — это и экология, и газификация, и развитие лесной промышленности», — отмечает парламентарий.

Бывший многолетний депутат регионального Законодательного собрания (1994–2016 гг.) и экс-председатель краевого Совета народных депутатов (1990–1991 гг.) Всеволод Севастьянов считает, что в последние годы Красноярский экономический форум начал терять свой статус. поэтому решение об отказе от федерального статуса мероприятия он считает оправданным. «КЭФ для своего времени действительно был знаковым событием. Когда Медведев выбрал форум для объявления своей предвыборной программы – это был исключительный случай в истории государства, ведь обычно это происходило в Москве. Губернатор Александр Хлопонин в свое время сумел раскрутить форум и привлечь к нему интерес Путина, а это обусловило постоянное участие федеральных министров и руководителей высокого уровня и придало серьезный статус. К сожалению, с годами мероприятие все же стало вырождаться и терять актуальность. Понятно, что обсуждать серьезные бизнес-темы, например, в Санкт-Петербурге целесообразно, а у нас они все больше выглядели как отголоски. Даже подписываемые соглашения стали повторяться. На форуме нынешнего года некоторые из них подписывались, кажется, уже в третий раз. Общие разговоры между политологами и телеведущими на полях форума могут быть любопытны, но они мало влияют на решение проблем и принятие решений. Единственным полезным направлением стали отдельные сибирские площадки, которые стали появляться в последние годы по инициативе нынешней краевой власти. И если произойдет переформатирование форума под темы СФО, то никакого ущерба статусу Красноярского края это не нанесет, а пользы может принести немало. Есть достаточно тем, которые надо обсуждать, но которые не вписываются в формат федерального мероприятия. Тот же пересмотр стратегии развития до 2030 года», — рассуждает Севастьянов.

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский называет решение об отказе от КЭФ неоднозначным и сложным. «Форум с теплотой вспоминает множество экспертов, бизнесменов, федеральных политиков, которые именно благодаря этому мероприятию обратили внимание на Красноярский край. Нет другой площадки, где дискуссия о потенциале Сибири шла бы столь остро и открыто, а статус приближался к Петербургскому и Сочинскому форуму. Вообще надо понимать, что у Красноярского края такая структура экономики и перспективы, что для успеха здесь необходимо внимание самых разных сил федерального уровня. Поэтому что бы ни говорили, но прекращение традиции проведения Красноярского экономического форума станет для региона потерей. Конечно, есть к тому и объективные причины. Количество масштабных форумов мирового уровня в стране возросло, и в последние годы стало непросто формировать повестку и привлекать статусных гостей. Но я уверен, можно было найти компромисс, чтобы оставить КЭФ в обойме федеральных форумов. Если край найдет возможность сохранить мероприятие в статусе хотя бы сибирского межрегионального – это хорошо, но все равно это будет определенной потерей», — полагает бывший глава региона.

Политолог Андрей Копытов настаивает на том, что отказ от федерального мероприятие не нанесет ущерба статусу Красноярского края. «Не секрет, что вопрос отказа от КЭФ обсуждался в кулуарах на протяжении нескольких последних лет. Правительство РФ дало понять, что решило сосредоточиться на Петербургском и Сочинском форумах и отказываться от региональных. Это никак не говорит ни об ухудшении положения нынешней краевой власти в глазах федерального центра, ни о снижении статуса региона в целом. Вряд ли это отразится и на экономических интересах Красноярья, ведь известно, что хоть многие амбициозные проекты и подписывались на КЭФ, но готовились, обговаривались и верстались безотносительно мероприятия. Форум был лишь удобной площадкой для их публичной презентации. Поэтому нет повода драматизировать ситуацию, тем более, что все ключевые для региона вопросы все же будут обсуждаться на форуме нового формата», — заключил политолог.

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