В команду мэра Новосибирска вошел заместитель генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ», экс-глава Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Александр Тимошенко. При губернаторе Виталии Мухе он был куратором политического блока областной администрации.

Как стало известно «Континенту Сибирь», в августе советником мэра Новосибирска был назначен заместитель генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ» Александр Тимошенко. Пока чёткий круг его задач не определен. Но биография нового советника позволяет предположить направления, в которых мог бы быть востребован его опыт в команде Анатолия Локтя.

С 1974 по 1993 гг. Александр Тимошенко руководил отделом по работе исполнительных органов советов Новосибирского облисполкома. В 1997 стал директором предприятия «Турсиб». В августе 1997-го — начальником информационно-аналитического управления администрации Новосибирской области. В 1998 — 2000 гг. Александр Тимошенко занимал пост заместителя главы областной администрации, курировал так называемый «политический» блок.

В 2001— 2002 гг. руководил новосибирским региональным управлением валютного контроля. В 2002 году возглавил только созданное межрегиональное управление комитета финансового мониторинга по Сибирскому Федеральному округу, позже переименованное в межрегиональное управление федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО (Росфинмониторинг по СФО). Этот федеральный орган осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сферу компетенции ведомства также входит оценка угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Через 15 лет Александр Тимошенко ушел в отставку с поста главы сибирского Росфинмониторинга в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.

С мая 2017 стал заместителем генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ», которая занимается добычей и переработкой нефтепродуктов.

Кроме того Александр Тимошенко состоит в совете клуба «29 октября», президентом которого является экс-сенатор от Новосибирской области Виктор Косоуров. Это организация по оказанию помощи и поддержки ветеранам комсомола и молодежным движениям.

Александр Тимошенко занял позицию советника мэра на общественных началах, то есть сотрудничает с городской администрацией без начисления заработной платы.

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