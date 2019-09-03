ВТБ в Новосибирской области выпустил около 210 тысяч карт «Мир»

ВТБ увеличил объем эмиссии карт платежной системы «Мир». На сегодняшний день наибольшая часть выпуска приходится на Московскую, Ленинградскую, Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области. В Новосибирской области эмитировано около 210 тысяч карт «Мир». Основную часть выпуска составили зарплатные карты. Всего ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир».

К выпуску национальных карт ВТБ приступил одним из первых на рынке в четвертом квартале 2016 года. С тех пор банк постоянно расширяет функционал карт и улучшает процесс обслуживания для их владельцев.

«Мы стремимся открывать нашим клиентам новые возможности, расширяя границы использования карт «Мир», – прокомментировал член правления ВТБ Валерий Чулков. – Одним из знаменательных совместных проектов стало успешное завершение сертификации и начало выпуска кобейджинговых карт «Мир» — Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как на территории страны, так и за границей. Учитывая, что с каждым месяцем растет число владельцев карт национальной платежной системы, уверен, многим клиентам эта функция точно пригодится».

К выпуску кобейджинговых карт «Мир» — Maestro ВТБ приступил в июле этого года. Помимо всего прочего, их держатели могут совершать платежи, в том числе с помощью смартфона, подключившись к мобильному платежному сервису Mir Pay.

По итогам 2017 года, как уже писал «КС», Новосибирская область также вошла в пятерку лидеров по эмиссии национальных платежных карт.

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