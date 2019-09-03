Законодательное собрание Новосибирской области поможет сельским школам

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил школьников поселка Сузун Новосибирской области с Днем знаний и вручил коллективам учебных заведений сертификаты на изготовление проектно-сметной документации на строительство новых корпусов образовательных учреждений.

Напомним, что Андрей Шимкив традиционно участвует в торжественных школьных линейках избирательного округа. В этом году он поздравил учеников сузунских школ № 2 и № 301.

В ходе торжественного мероприятия средней общеобразовательной школы №2 спикер регионального парламента вручил директору школы Ольге Попрыга сертификат на изготовление проектно-сметной документации на строительство отдельного здания для начальной школы стоимостью 6 миллионов рублей.

«На первое сентября школам всегда дарят подарки. А поскольку мы сегодня решаем глобальные вопросы, то и подарки будут глобальные. Проектно-сметная документация на строительство здания начальной школы — просто необходима», — сказал председатель Заксобрания Новосибирской области. «Сегодня Сузунский район — это 3800 школьников, из них 440 первоклашек. Необходимо уходить от обучения в две смены, чтобы сделать жизнь школьников более комфортной. Мы просто обязаны продвинуться вперед, сделать все, чтобы дети могли заниматься в одну смену, качественно. Между тем, пока из трех школ Сузуна только в одной — первой — нет второй смены», — также добавил Андрей Шимкив.

По сообщению пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области, в рабочем поселке почти полторы сотни детей посещают занятия по самообороне. Этот вид спорта стал популярным у подростков, поэтому возможность тренироваться появится у учеников школы № 2. По случаю открытия зала Андрей Шимкив вручил школе сертификат на 30 тыс руб. для приобретения спортивного оборудования.

Школа № 301 имени Василия Андреевича Левина считается самой крупной среди образовательных учреждений в поселке. По проекту школа рассчитана на 600 мест, однако сейчас там обучаются более 900 человек, из них почти 400 приходиться заниматься во вторую смену. Чтобы решить эту проблему, школа была включена в областную программу по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях на 2022 год.

Коллективу этой школы председатель Заксобрания вручил проектно-сметную документацию на строительство пристройки к школе, а также сертификат на приобретение оборудования и снегоуборочной машины.

Ежегодно на средства, которые выделяют районные власти и депутаты, делают капитальный ремонт, перекрывают полы, ремонтируют отопление и отмостки. «Три миллиона рублей на данный вид работ было выделено при поддержке главы Сузунского района Лилии Владимировны Некрасовой, депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Ивановича Шимкива и Евгения Николаевича Покровского», — комментирует Ольга Попрыга.

По данным пресс-службы ЗС Новосибирской области, в пристройке будет оборудован современный спортивный зал, два кабинета для занятий по технологии, столовая и актовый зал, рассчитанные на 120 мест, шесть учебных кабинетов для начальной школы, кабинеты психолога и логопеда.

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