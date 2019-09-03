Модераторами международного форума технологического развития «Технопром», который пройдет в сентябре в Новосибирске, станут основатель платежной системы QIWI Борис Ким и исполнительный директор малазийского института PEMANDU Russia Тан Датук Кристофер (Datuk Chris Tan).

Детали предстоящего седьмого форума «Технопром» во вторник были озвучены на пресс-конференции с участием представителей правительства Новосибирской области и оператора мероприятия, компании «Бизнес Диалог». По словам заместителя губернатора региона Андрея Жукова, планируется, что в форуме примут участие более 8 тыс. человек. Ожидается приезд 12 иностранных делегаций, в составе которых около 100 человек. Всего в рамках форума планируется провести 99 мероприятий с участием 500 приглашенных спикеров.

Как пояснил генеральный директор «Бизнес Диалога» Анатолий Кицура, модерировать форум приглашены один из основателей платежной системы QIWI Борис Ким и исполнительный директор PEMANDU Russia Тан Датук Кристофер. Институт был создан в Малайзии специально для экономического восстановления страны, используя новые принципы управления. Сегодня опыт института в области стратегического государственного управления активно используют власти Бурятии. VII Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске в сентябре. Его главной темой станет кооперация науки и промышленности.

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