Оператор «Технопрома — 2019», компания «Бизнес Диалог», обратился в Роскосмос с просьбой отправить на новосибирский форум андроида FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), известного также, как робот Федор.

«Мы обратились к Роскосмосу с тем, чтобы робот Федор, который приземлится 7 сентября, посетил Новосибирск и рассказал участникам «Технопрома» о том, как он провел 14 дней в космосе», рассказал во вторник участникам пресс-конференции с участием организаторов форума и представителей региональных властей генеральный директор ООО «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура. По словам руководителя оператора форума, если корпорация согласится, запланирована конференц-связь человекоподобного робота Федора из Новосибирска с его «коллегой» из Гонконга, роботом Софией.

Андроид София, способный к самообучению и работе с людьми, был разработан компанией Hanson Robotics. В октябре 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство. Напомним, робот Федор сейчас находится на борту МКС, куда был отправлен 22 августа на корабле «Союз МС-14». Управляемый человеком андроид способен выполнять ряд действий, включая работу с дрелью и вождение автомобиля. На борту станции операциями, которые выполняет Федор, управляет космонавт Александр Скворцов.

VII Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске в сентябре. Его главной темой станет кооперация науки и промышленности.

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