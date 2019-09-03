Крупнейший экономический форум Красноярска, который ежегодно проходил с 2004 года, заменят на форум нацпроектов. Такое решение приняли в правительстве РФ.

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, где предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ). Такую информацию предоставил РБК источник в правительстве и подтвердил представитель премьера Олег Осипов. Заменить КЭФ предложили на форум национальных проектов, который бы проводился в различных регионах России. Предполагается, что первый форум пройдет в апреле 2020 года в Казани. А в 2021 году— в Нижнем Новгороде.

Напомним, что первый КЭФ прошел в 2004 году под названием «Инвестиционный форум регионального развития». Тогда мероприятие в красноярском театре музыкальной комедии посетило почти 700 человек, в их числе Сергей Богданчиков, возглавлявший на тот момент «Роснефть» и представлявший инвестиционный проект по развитию Ванкорского нефтегазового месторождения.

Если первый и второй КЭФ в основном были сосредоточены на проблемах и возможностях Красноярского края, то в 2006 году мероприятие было посвящено тематике Сибири и Дальнего Востока, а в 2007 году уже вышло на всероссийский масштаб. Форум посещали первые лица страны. Так, Дмитрий Медведев принимал участие в его работе сначала в ранге вице-премьера правительства (2008 год), а затем и премьер-министра (2013 год). А в 2012 году КЭФ посетил Владимир Путин в статусе главы правительства РФ, проведя здесь заседание экспертного совета Агентства стратегических инициатив, а также осмотрев выставочный проект «Инновационный солнечный кластер в Железногорске». Большую часть своей истории КЭФ проводился в середине февраля. В 2017 году форум был перенесен с февраля на апрель. Это решение вызвало скептические оценки о снижении статуса мероприятия. Однако КЭФ собрал достаточное количество представителей власти и бизнеса.

В 2019 году оргкомитет Красноярского экономического форума возглавил вице-премьер Дмитрий Козак, который поставил задачу по «перезагрузке» форума. По его утверждению, показатели по количеству участников мероприятия в 2019 году выросли в 1,5 раза. В общей сложности, здесь было подписано около 70 соглашений на общую сумму в 600 млрд руб.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», в первую очередь заключенные на форуме соглашения касались регионального комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», который затрагивает Красноярский край, Хакасию и Тыву.

Стоит отметить, что в 2014 году организация форума обошлась почти в в $3 млн, что на тот момент составило примерно 90 млн рублей. За последние годы выделенные средства не выходили за рамки 100 млн рублей.

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