Сбербанк устроит праздник на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Инвестиционный проект развития этого курорта является одним из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России

По сообщению пресс-центра Сбербанка, официальное открытие подъемника состоится 7 сентября. Механизм гондольного типа запустят на гору Малая Синюха, а время пути до вершины вместо 30 минут, составит 8 минут.

Участников мероприятия ожидает спортивная часть, включающая вело-байк фестиваль «Манжерок». В состязании примут участие ведущие райдеры, любители из Сибирского федерального округа и Центральной части России. Для любителей острых ощущений на территории туристического комплекса установят крупнейший Байк-Парк в России. А это значит, что каждый сможет попробовать проехаться на 7 трассах даунхилла протяженностью в 11 км, деревянном скилл-парке и памп-треке. В 2018 году его признали лучшим байк-парком в России на горнолыжных курортах по версии федеральной премии SkiBuildAwards.

Также гостям комплекса «Манжерок» предоставлены новая канатная дорога, трехзвездочная гостиница, банный комплекс, спортивный и экологический туризм. Для самых юных уже подготовлена масса захватывающих развлечений.

На празднике буде выступать один из победителей проекта «Песни» телеканала ТНТ, резидент BlackStar — Олег Терновой. В церемонии открытия подъемника участие примет президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. На фестиваль гостей будет довозить бесплатный автобус.

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