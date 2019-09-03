Энергетики ограничили работу предприятий ЖКХ в Хакасии из-за долгов

Как сообщили в «МРСК Сибири» («Россети Сибирь») ИА REGNUM, для 12 из 23 объектов предприятий коммунального сектора республики будут введены ограничения подачи электроэнергии до уровня технологической брони. Для ряда объектов ограничительные мероприятия готовятся ввести позже.

На момент получения предупреждения, рассказали информагентству в «МРСК Сибири», долг 23 крупных коммунальных объектов в республике Хакасия равнялся 296 млн рублей. К истечению предусмотренного законодательством срока для добровольного погашения задолженности (десятидневный период) долг снизился лишь на три миллиона — до 293 млн рублей. Энергетики отметили, что обеспечение горячей водой жителей населённых пунктов, которые обслуживают предприятия-должники, будет зависеть от того, как они распределят оставшуюся нагрузку. Второй этап (9 сентября) предполагает введение ограничения электроэнергии до уровня аварийной брони.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», 29 августа прокурор Республики Хакасия вынес представление главе региона Валентину Коновалову после проведения проверки деятельности республиканского правительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Прокуратура отметила, что «эффективные меры по урегулированию негативной ситуации в сфере ЖКХ, связанной с непогашением задолженности за потребленные энергоресурсы, уполномоченными органами государственной власти республики не принимаются». Надзорный орган также установил, что программа первоочередных мероприятий по стабилизации жилищно-коммунального хозяйства Хакасии, принятая с учетом кризисной ситуации, сложившейся в республике в прошедшем отопительном сезоне, не выполняется. Этот документ, предусматривая многочисленные мероприятия, в том числе по проведению ремонтных работ в сфере теплоснабжения, в большинстве своем не определил источники их финансирования. Графиком погашения долгов за электроэнергию не конкретизированы сроки и суммы.

Напомним, что проблемы с ограничением поставок электроэнергии уже случались в Хакасии в апреле этого года. Как писал «Континент Сибирь», тогда полпред президента в СФО Сергей Меняйло дважды брал ситуацию с многомиллионными долгами ЖКХ в Хакасии под личный контроль и решал с энергетиками вопросы обеспечения населения электроэнергией.

Общая задолженность всего коммунального сектора Хакасии перед энергокомпанией составляет 592 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.