Генеральный директор Роскосмоса предложил обозначить линии электропередач, находящиеся над водой, специальными цветными шарами-маркерами. Такая мера позволила бы сделать их более заметными для вертолетов и способствовать снижению показателей аварийности.

В своем Twitter-аккаунте генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал пост, в котором предложил установить на линии электропередач, находящимися над водой, цветные шары-маркеры, чтобы во время полетов вертолеты не могли их задеть.

«Эти провода над реками и озёрами практически не видны. Надо обозначать их цветными шарами-маркерами», – написал в соцсети Дмитрий Рогозин.

Напомним, что глава «Роскосмоса» является частным пилотом, в 2015 году «Росавиация» выдала Рогозину свидетельство, подтверждающее этот статус. О рисках таких полетов знает по опыту, добавляя в пост фразу: «Сколько раз самому при управлении вертолётом приходилось от них уворачиваться!».

Поводом для публикации поста послужила недавняя трагедия – в субботу, 31 августа, в Клязьминское водохранилище упал частный вертолет. В полете он задел линии электропередачи и упал в воду. На борту находились 52-летний владелец воздушного судна и его 31-летний сын, оба погибли.

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