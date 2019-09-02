В 2018 году Сбербанк начал выпуск кредитных бизнес-карт для малых предпринимателей. По итогам первой половины 2019 года рынок бизнес-карт обновил исторический максимум, и эта тенденция сохраняется. По состоянию на август текущего года открыто лимитов на сумму более двух миллиардов рублей.

Выдача карты происходит по упрощенной схеме. С ее помощью можно получить дополнительную финансовую помощь на развитие своего дела, оплатить расходы, связанные с закупками и даже сэкономить на комиссионных, используя льготный период у партнеров банка. Использовать денежные средства можно на протяжении нескольких лет – погашение осуществляется путем списания сумм с расчетного счета.

Максимальный кредитный лимит – 1 млн рублей. Карта действует 36 месяцев, более того, она может быть перевыпущена, что намного удобнее, чем получение нового кредита. Использовать кредитную карту можно 24 часа в сутки как на территории России, так и за рубежом.

Кроме того, у карт существует льготный период кредитования – 50 дней, в этот период проценты по кредиту не начисляются при условии его погашения в указанный срок. По итогам 2 квартала 2019 года Сибирский банк ПАО «Сбербанк» расширил список партнеров с увеличенным льготным периодом (от 60 до 80 дней). В их число вошли торговые сети, магазины стройматериалов, АЗС и сети обслуживания автомобилей, сельхозпроизводители и коммунальные предприятия.

С полным перечнем партнеров можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.

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