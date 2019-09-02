Техническое открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» состоялось в селе Майма 1 сентября

Строительство в республике первого ледового дворца стартовало еще в 2012 году, но стройку приостановили на неопределенный срок. В 2017 году работы смогли возобновить за счет федеральных средств. Однако, подрядчик отставал от установленных сроков, что могло привести к срыву работ.

«Сегодня у нас пробный запуск, техническое открытие, идёт тестирование сложного оборудования, в том числе по заливке льда, остались некоторые доработки, после которых объект начнет функционировать в полную силу. Мы осмотрели здесь все системы, которые обеспечивают необходимый температурный режим, все работает в штатном режиме», — цитирует пресс-центр правительства республики Алтай врио главы региона Олега Хорохордина.

На объекте установили системы отопления и электроснабжения, водопровод, канализацию и другие элементы. Также построили душевые кабины, раздевалки и другие помещения. Вместительность трибун спортивного комплекса составила более 560 мест. В дальнейшем здесь откроют спортзал с трибунами на 200 человек, фитнес и тренажерный залы.

Стоит отметить, что хоккей в республике активно развивается. По сообщению пресс-центра уже создано девять взрослых и три детских команды. Они регулярно выступают на спортивных соревнованиях, а в этом году представители федерации выступили в Сочи на финале Ночной хоккейной лиги и завоевали третье место. Для спортсменов открытие «Атланта» станет важным событием.

По завершению технической пробы и всех пуско-наладочных работ, установки системы видеонаблюдения и благоустройства территории, «Атлант» официально откроется для жителей региона.

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