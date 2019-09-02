Патриотический автопробег «Дорога памяти», посвященный Победе в Великой Отечественной войне, посетит шесть населенных пунктов в Новосибирской области

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, в автопробеге будут участвовать ретроавтомобили БА-20 и KFZ-247 (бронеавтомобили), ЗИЛ-164, ГАЗ-67, ГАЗ-69а. Свой маршрут автомобилисты начнут в д. Холодное (Сузунский район) и закончат в Новосибирске. По дороге они посетят г. Черепаново, р.п. Маслянино, г. Тогучин и р.п. Мошково. Участники автопробега будут одеты в форму времени Великой Отечественной Войны.

Патриотический автопробег пройдет с 4 по 7 сентября. В населенных пунктах, указанных в маршруте, будут проходить мероприятия, посвященные возложению цветов к памятникам и мемориальным комплексам героев Великой Отечественной войны. Также будут работать площадки с выставкой оружия, тренажерами для стрельбы, пейнтбольным тиром и д.р.

Мероприятие, посвященное памяти героям, проводится ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», АНО «Центр допризывной подготовки «Курсант» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области с целью гражданско-патриотического и исторического просвещения населения.

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