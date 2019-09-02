Глава Новосибирской области Андрей Травников провел традиционную предсезонную встречу с руководством и хоккейным коллективом «Сибири».

Как сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, среди участников встречи были генеральный директор команды Кирилл Фастовский, главный тренер Николай Заварухин, капитан ХК «Сибирь» Александр Логинов, игроки и тренерский состав, ветераны и сотрудники ХК «Сибирь», учащиеся ДЮСШ «Сибирь» по хоккею, учредители и спонсоры команды, мастера спорта по хоккею.

На мероприятии была обговорена подготовка к чемпионату и поставлена задача на предстоящий сезон – Континентальная хоккейная лига должна выйти в плей-офф с максимально возможного места турнирной таблицы.

«Уверен, что подготовка перед чемпионатом прошла на достойном уровне. Знаю, что были некоторые сложности – мы приступили к реконструкции ЛДС «Сибирь», и этот сезон вы будете играть, по сути дела, на новой площадке. Задачу формулирую точно такую же, как формулировал в прошлый раз – хорошо пройти основной круг, и с максимально возможного места турнирной таблицы выйти в плей-офф» – цитирует пресс-служба губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Губернатору представили новых игроков: вратаря Харри Сятери; защитников Андрея Ермакова, Ярослава Хабарова, Николая Тимашова и Юрки Йокипакка; нападающих Евгения Чесалина, Александра Торченюка, Юусо Пуустинена, Микаэля Руохомаа. На встрече им вручили новые игровые майки.

Новый сезон чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Чемпионата России по хоккею 2019-2020 уже начался. Во вторник, 3 сентября, новосибирцы выйдут играть на лед с хабаровской командой «Амур».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.