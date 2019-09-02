Первого сентября вновь заработали школа № 51 в микрорайоне Стрижи и школа имени В.С. Чумакова в деревне Бурмистрово Искитимского района.

Школу № 51 в Стрижах открыли после капитального ремонта. Старый корпус реконструировали и полностью подготовили к новому учебному году. Как сообщает пресс-центр правительства Новосибирской области, в школе есть две пристройки, одна из которых имеет 26 кабинетов для начальных классов, кабинеты физики, химии, пения, рисования и иностранного языка. Вторая включает в себя библиотеку, школьные музеи и актовый зал на 720 мест. На строительство пристроек было выделено 359 млн рублей, на реконструкцию самого здания — 110 млн рублей. Стоимость нового оборудования, мебели и учебных пособий составила почти 100 млн рублей.

«Этот подход – сделать реконструкцию полностью, комплексно – мы будем применять на всех других объектах, которые сегодня ждут обновления или капитального ремонта. Большое подспорье в реконструкции и капремонте школ – национальный проект «Образование» и федеральная программа «Жилище». Также с надеждой мы смотрим на новую федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». В неё заявлены социальные объекты Новосибирской области, в том числе школы. Ну и, конечно, мы активно вкладываем средства областного бюджета в эту работу», – цитирует пресс-центр главу области Андрея Травникова.

Школа имени В.С. Чумакова в Искитиме единственная, где школьники обучались во вторую смену из-за небольшого количества мест. Заведение не имело своих мастерских, спортивного зала и столовой. С 2018 года началось строительство пристройки к школе, где разместили необходимые кабинеты. К ним добавили библиотеку и актовый зал, для обучения технологии выделили кабинет для девочек и мастерскую для мальчиков.

После реконструкции количество мест для школьников увеличилось до 176; теперь все ученики могут обучаться в первую смену. Для детей с ограниченными возможностями создана доступная среда. На строительство и оборудования школы из областного бюджета было выделено 169 млн рублей.

Первого сентября губернатор области Андрей Травников вручил школе сертификат на 500 тысяч рублей для приобретения оборудования в кабинеты технологии.

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