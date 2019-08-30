Прокуратура Новосибирска  выявила многочисленные нарушения у батутных центров

По инициативе городской прокуратуры к административной ответственности привлечен предприниматель за оказание ненадлежащих услуг батутного комплекса.
Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление прокурора Октябрьского района города Новосибирска и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей владельца батутного центра в Октябрьском районе Новосибирска. Его название не разглашается. Согласно данным прокурорской проверки, предприниматель предоставлял услуги в нарушение правил безопасности и требований ГОСТа для надувного игрового оборудования.
«Батутный комплекс не имел ограждения со всех сторон, которое требуется для обеспечения безопасности посетителей: их входа и выхода, прохода вокруг оборудования, исключая доступ к вентилятору, его проводке и элементам системы крепления. Отсутствие такого ограждения увеличивает риск причинения вреда жизни и здоровью посетителей батутного центра», — говорится в сообщении прокуратуры города Новосибирска.
Всего, в связи со случаями травматизма детей на надувных аттракционах Новосибирска, прокуратура города организовала проверку 25-ти детских надувных аттракционов и 1-го батутного центра.
По результатам проверки выявлены множественные нарушения: не установлены ограждения, не проводятся ежедневные проверки установки игрового надувного оборудования перед допуском посетителей, отсутствуют наименования изделий, сведения о заводских номерах, предприятии-изготовителе и владельце. Многие операторы надувных аттракционов не имели должной подготовки и удостоверений, а фиксация оборудования, территория приземления и защитные сетки не соответствовали требованиям закона.
Прокуратура внесла организациям 19 представлений. В суд было направлено 3 иска, возбуждено 14 административных дел.