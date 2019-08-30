Создание и развитие проекта математического центра мирового уровня поддержит Новосибирская область

Второе заседание Совета по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня прошло в министерстве науки и высшего образования РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

По результатам обсуждения в закрытом голосовании победителями стали четыре проекта. Один из них – Математический центр в Академгородке (Новосибирск).

Национальный проект «Наука» направлен на достижения научно-технологического и социально-экономического развития в стране, увеличения численности населения, повышения уровня жизни, создания комфортных условий проживания, обеспечения условий и возможностей для самореализации.

По информации пресс-службы регионального правительства, в этом году на поддержку и развитие математических центров мирового уровня из федерального бюджета будет выделено 320 млн рублей, в 2020 – 640 млн. До 2024 года на проект предусмотрено более 3,7 млрд. рублей, включая средства федерального бюджета в размере более 3,5 млрд. рублей.

«В рамках нацпроекта «Наука» прошел конкурс по отбору заявок на создание научных центров мирового уровня по математике. Элемент соревновательности присутствовал, но у нас не было никаких сомнений, что один из российских центров должен появиться в Новосибирске», – отмечает губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

«Фактически такой центр здесь уже сложился – благодаря усилиям наших ученых, благодаря участию Новосибирского государственного университета в подготовке специалистов и в научной деятельности. Мы были уверены, что наша заявка будет отобрана, что и случилось. Новосибирская область поддержит реализацию этого проекта. Он входит в перечень проектов и программ Академгородка 2.0. Это еще один шаг по реализации важнейшей для региона, и для всей страны, инициативы», – также добавил Андрей Травников.

В целях проекта – установить стабильное присутствие России в пятерке первых стран мира, совершающих научно-исследовательские разработки в приоритетных научно-технических областях, увеличить перспективу работы российских и иностранных исследователей на территории РФ, поднять затраты в научных исследованиях и разработках. Он также включается в себя еще три федеральных проекта: «Развитие научной и научно-производственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» и «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок».

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