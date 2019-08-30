На деньги частного инвестора в городе построят новый спортивно-оздоровительный комплекс, где разместится школа хоккейного мастерства под патронажем «Академии Фетисова». Объект планируется сдать к 2020 году.

По информации мэрии города Новосибирска, спортивно-оздоровительный комплекс «Высшая лига» будет возведен в Заельцовском районе на деньги частного инвестора — ООО «СибирьСпортСити», учредителем которого по данным ЕГРЮЛ является бизнесмен Юрий Посаженников. Местом строительства станет заброшенная территория, которая ранее принадлежала Министерству обороны РФ.

«В московской «Академии Фетисова» занимаются 400 мальчишек в возрасте от четырех до 12 лет. Ледовая площадка занята с утра до вечера. Поскольку в этот проект Вячеслав Фетисов вложил всего себя и проект состоялся, то появилась идея его повторять, масштабировать. Когда знаменитому спортсмену в качестве новой площадки предложили Новосибирск, он с удовольствием согласился. Я надеюсь, что все получится. Новосибирск заслуживает таких мест», – отметил учредитель и директор ООО «СибирьСпортСити» Юрий Посаженников.

В комплексе запланирована ледовая арена площадью 1 520 квадратных метров, фитнес-центр с бассейном и гостиница. Также на территории появятся детские развлекательные площадки, прогулочный парк с дорожками протяженностью 4 км, территория для баскетбола, волейбола и бадминтона, зона воркаута, спортивно-тренировочные дорожки и футбольное поле площадью 6 тысяч квадратных метров. В день комплекс сможет принимать до тысячи новосибирцев. Вход на территорию будет бесплатный.

Работы по строительству спортивно-оздоровительный комплекса начнутся уже в 2020 году. Объем инвестиций составит 700 млн рублей. Срок сдачи объекта – 2022 год.

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