Под Новосибирском создадут новый машиностроительный завод

Новосибирский губернатор Андрей Травников в пятницу подписал распоряжение о выделении в аренду около 5 Га земли в ТОСЭР «Линево» для создания машиностроительного завода пищевого оборудования компании «Сибтехфарм».

Текст распоряжения опубликован на портале правительства Новосибирской области. Как уточняется в документе, срок реализации проекта составит 5 лет. До конца 2020 года будет получено разрешение на строительство завода, до 2024 года предприятие будет построено и введено в эксплуатацию.

Предприятие «Сибтехфарм» создано и зарегистрировано в поселке Линево в августе 2018 года, учредителями «Сибтехфарма» являются владельцы ООО «Сибтехарм» Александр Бухарин и Игорь Спицин. Инвестиции в проект составят около 400 млн рублей, предприятие обеспечит 30 новых рабочих мест.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.