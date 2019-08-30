Под Новосибирском создадут новый машиностроительный завод

Новосибирский губернатор Андрей Травников в пятницу подписал распоряжение о выделении в аренду около 5 Га земли в ТОСЭР «Линево» для создания машиностроительного завода пищевого оборудования компании «Сибтехфарм».
Текст распоряжения опубликован на портале правительства Новосибирской области. Как уточняется в документе, срок реализации проекта составит 5 лет. До конца 2020 года будет получено разрешение на строительство завода, до 2024 года предприятие будет построено и введено в эксплуатацию.
Предприятие «Сибтехфарм» создано и зарегистрировано в поселке Линево в августе 2018 года, учредителями «Сибтехфарма» являются владельцы ООО «Сибтехарм» Александр Бухарин и Игорь Спицин. Инвестиции в проект составят около 400 млн рублей, предприятие обеспечит 30 новых рабочих мест.