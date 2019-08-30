Ученые Томского политехнического университета создали партию изотопов химического элемента лютеция-177, которые смогут стать не только основой при лучевой терапии, а также средством лечения онкобольных.

Пробную партию лютеция-177 ученые ТПУ запустили на вузовском реакторе. В пресс-службе Томского политехнического университета пишут, что химический элемент позволит избежать побочный эффекты при лечении.

По словам заведующего научной лабораторией изотопного анализа и технологий ТПУ Игоря Шаманиа, препараты, содержащие в себе лютеций-177, уже используют в Германии и Израиле, но их получают не в «чистом» виде. Томским ученым удалось создать вещество без примеси своим способом: за основу брали итербий-176, который при облучении становится иттербия-177, и уже после бета-распада получается лютеций-177.

«Лютеций — радиофармпрепарат, главным назначением которого является не столько диагностика, сколько терапия. Мы сделали только первый шаг, получив препарат. Сейчас нужно наладить технологию его производства, впереди еще клинические испытания, но это разработка, подобной которой в России нет», — цитирует пресс-служба вуза Петра Чубика.

Для производства вещества в России и применения его в больницах, изотоп должен пройти ряд клинических и доклинических испытаний.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.