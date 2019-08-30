Завершен хакатон «Национальная технологическая инициатива для доступной среды». С идеями участников ознакомился мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как сообщает пресс-центр мэрии города, школьный хакатон проходит в рамках общегородского форума «Новосибирск — город безграничных возможностей» уже четвертый год. В 2019 году он продлился с 26 до 29 августа. Участниками стали 22 школы, сформировавшие 15 команд. Заданием форума стала разработка своих проектов, предоставляющих людям с инвалидностью комфортную жизнь.

Подводя итоги марафона, школьники представили 17 проектов, направленных на улучшения доступной среды. Среди них – гусеничные пандусы, системы умного дома и колыбельной, протезы, комплекс обучения чтению незрячих детей, проект «Архитектура «на ощупь», интерактивный рюкзак, автоматически открывающуюся дверь.

«Главная задача этого соревнования — научить ребят мыслить самостоятельно, решать на первый взгляд простые, но на деле очень сложные задачи. Иногда их идеи бывают самыми эффективными», — цитирует пресс- центр мэрии Новосибирска главу города Анатолия Локтя.

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