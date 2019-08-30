В офис «МРСК Сибири» в Красноярске нагрянули силовики с обысками

Проверку документов сотрудники ГУЭП МВД России в офисе МРСК Сибири в Красноярске организовали из-за сделки между правительством Омской области и компанией в лице «Омскэлектро».

По информации пресс-службы МРСК Сибири, обыски в красноярском офисе связаны со сделкой, которая произошла между правительством Омской области и компанией в лице «Омскэлектро».

«В конце 2015 года задолженность «Омскэлектро» за услуги по передаче

электроэнергии перед ПАО «МРСК Сибири» составляла порядка 1,3 млрд

рублей. По инициативе администрации Омска и по согласованию с

губернатором области было предложено заключить соглашение о

реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три

года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» — ПС

«Фрунзенская» в течение трех лет в рамках тарифных решений на

соответствующий год. МРСК Сибири согласилась на реализацию такой сделки», — говорится в сообщении компании.

В результате этого, сейчас идет проверка документов правоохранительными органами. В красноярском офисе заявили, что оказывают всяческое содействие сотрудникам ведомства.

Напомним, в начале июля 2019 года в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области силовики произвели выемку документов. Оперативно-следственные действия связаны с компаниями «Омскэлектро» и МРСК Сибири.

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