Общий объем финансирования нацпроекта «Культура» в Алтайском крае составит более 143 млн рублей

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел заседание президиума совета при губернаторе по стратегическому развитию и национальным проектам. Отдельное внимание было уделено реализации нацпроекта «Культура».

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, нацпроект «Культура» состоит из трех федеральных проектов — «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Все они утверждены и реализуются в регионе.

По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Дениса Губина, показатели региональных проектов направлены на достижение целей национального проекта. Первая задача — увеличить к 2024 году число посещений организаций культуры на 15%, вторая — увеличить количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в пять раз.

В январе 2019 года между министерством культуры РФ и министерством культуры Алтайского края заключены соглашения о реализации региональных проектов. Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта «Культура» составляет 143,7 млн рублей.

Как отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, достижение целей национального проекта «Культура» станет возможным за счет повышения качества и доступности услуг культуры.

Так, региональными проектами предусмотрены создание и модернизация объектов культуры, работа автоклубов, кинозалов, повышение квалификации сотрудников. Программы предполагают также внедрение современных форматов и технологий.

«В Алтайском крае появятся виртуальные концертные залы, модельные библиотеки с доступом к цифровым ресурсам, музейные гиды с дополненной реальностью. На средства, выделенные для реализации проектов, создадут Центр культурного развития и шесть модельных библиотек, модернизируют 10 объектов культуры, а 33 детские школы искусств оснастят современным оборудованием. Появятся шесть современных кинозалов в населенных пунктах с числом жителей до 500 тыс. человек», — подчеркнула Елена Безрукова.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на заседании регионального правительства одобрили изменения в госпрограмму «Культура Новосибирской области». Дополнительное финансирование будет направлено на создание новых объектов культуры и зарплаты работникам отрасли.

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