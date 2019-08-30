Осень в Новосибирск придет в срок

Уже в эти выходные в Новосибирск придет осень. Последние летние дни еще побалуют горожан теплом. Но уже в воскресенье погода поменяется, и в город придут похолодание и дождь.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу, 30 августа, температура днем составит +26..+28°С. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южный с порывами 6-11 м/с.

В субботу, 31 августа, температура ночью опустится до +11..+13°С, днем столбики термометров поднимутся до +22..+24°С. Направление ветра не изменится, осадков синоптики не прогнозируют.

А вот в первый день осени, 1 сентября, погода резко ухудшится. По данным синоптиков, температура ночью составит +10..+12°С, днем воздух прогреется только до +15..+17°С. Возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть западный с порывами до 17 м/с.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.