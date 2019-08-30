МТС объявляет о запуске четвертого набора акселерационной программы MTS StartUp Hub, в рамках которой технологические стартапы Сибири смогут интегрировать свои решения и продукты в бизнес компании.

MTS StartUp Hub — площадка для развития технологических проектов в прибыльный бизнес, состоящая из корпоративного акселератора, 5G инкубатора, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств. Площадка работает с 2018 года, ее цель — развитие стартап-команд через менторство, обучение и экспертную поддержку для подготовки продукта к пилотированию с корпорацией.

По итогам трех наборов акселератора заявки на участие в нем подали более 1500 команд, 40 из которых прошли его программу. В результате, было запущено 33 пилота, 15 из которых перешли в стадию масштабирования. Сейчас МТС начинает четвертый набор.

Сибирские стартапы, попавшие в акселератор, смогут провести оплачиваемый пилотный проект c компанией, получить доступ к более чем 100-миллионной клиентской базе, каналам продаж и инфраструктуре. В перспективе участники акселерации смогут масштабировать свой бизнес, став долгосрочными партнерами МТС.

Кого ищет МТС

Четвертый набор MTS StartUp Hub проходит по следующим направлениям: повышение продаж и эффективности исполнения заказов (ментор — интернет-магазин shop.mts.ru), решения на базе облачных сервисов (от #CloudMTS), повышение качества клиентского обслуживания и работы колл-центров, а также проекты для повышения качества взаимодействия со зрителями, организаторами мероприятий и артистами (с этим направлением работают билетные сервисы Ticketland и Ponominalu).

Учитывая развитие таких новых бизнес-направлений экосистемы МТС, как билетные сервисы и обслуживание клиентов, акселератор приглашает проекты, занимающиеся предиктивной аналитикой, сервисы для организации мероприятий, в частности, персонализированная доставка контента зрителям и видео-стриминг с мероприятий. В четвертый набор также приглашаются стартапы, работающие в сфере сквозной аналитики клиентского поведения, дистанционных продаж, роботизации бизнес-процессов контактных центров и розничных точек. Также будет продолжена работа с прежними бизнес-заказчиками — #CloudMTS и Shop.mts, которые уже внедрили в свои структуры несколько технологических решений стартапов предыдущих наборов акселератора МТС.

За время двухмесячной акселерационной программы стартапы вместе с бизнес-заказчиками из МТС проведут работу по подготовке к пилоту. Акселерация также включает экспертную и менторскую помощь. По итогам программы стартапы представят свои результаты на Demo Day перед топ-менеджментом МТС и внешними инвесторами. На этом этапе будут отобраны лучшие стартапы, которые пригласят для запуска оплачиваемого пилота.

Компания готова предоставить стартапам, попавшим в акселерацию, все необходимые ресурсы, включая вычислительные мощности, место для работы, гибридные облачные решения и доступ к API различных сервисов МТС. Отбор заявок продлится до 18 октября.

Со всеми подробностями о правилах участия и требованиях к стартапам можно ознакомиться здесь.

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