«Манхэттен» Вуди Аллена вновь на экране

Специальный показ одного из главных шедевров классика мирового кинематографа Вуди Аллена состоится в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» 6 сентября, в широкий прокат фильм выйдет 12 сентября.

«Манхэттен» — любовное послание Вуди Аллена родному городу, сопровождаемое бессмертной музыкой Джорджа Гершвина и запечатленное камерой выдающегося оператора Гордона Уиллиса. Фильм, рассказывающий о запутанных романтических отношениях и кризисе среднего возраста, стал портретом эгоцентричных, ироничных и сомневающихся интеллектуалов.

Сюжет прост и затейлив одновременно. Айзек Дэвис, успешный телевизионный сценарист, в свои 42 года дважды разведен. Бывшая жена ушла к другой женщине и пишет об этом книгу, впрочем, Айзек и сам бросает работу, чтобы писать мемуары. В личной жизни тоже не всё гладко: Айзек встречается с эффектной школьницей, но однажды знакомится с любовницей своего лучшего друга…

Остроумный черно-белый ромком «Манхэттен» выпускает в прокат компания «Иноекино», специализирующаяся на возвращении широкому зрителю классики мирового кинематографа. «Мы всегда рады сотрудничеству с нашими коллегами, большими знатоками и энтузиастами киноискусства. Только за последние месяцы мы вместе показали новосибирцам эпический шедевр Майкла Чимино «Охотник на оленей» и культовую классику 90-х, провокационный фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», собравший полные залы. Настоящее кино со временем не теряет ни актуальности, ни очарования, а лишь обретает новые смыслы», — комментирует программный директор по событийному кино центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

«Эмоциональный и насмешливый «Манхэттен» находится на границе драмы и романтической комедии и продолжает славные традиции двух предыдущих работ Вуди Аллена, складываясь с «Интерьерами» (1978) и «Энни Холл» (1977) в неофициальную «Нью-йоркскую трилогию». Любовные метания, «невротические проблемы» и циничные высказывания героев фильма — лишь способы избежать экзистенциальных вопросов человеческого несовершенства, хрупкости и незначительности. С присущим ему уникальным чувством юмора Аллен исследует упадок общества и культуры, разрушенные отношения и отсутствие контроля в жизни людей», — комментирует основатель компании «Иноекино» Алексей Бажин.

«Манхэттен» стал трибьютом Нью-Йорку — городу, без которого не было бы самого Вуди Аллена; городу, «который существовал в черно-белой гамме и пульсировал в замечательных ритмах Джорджа Гершвина». Знаменитая сцена на фоне моста Куинсборо, ставшая визитной карточкой фильма, стала квинтэссенцией удивительной и потрясающей красоты Нью-Йорка. В «Манхэттене» Аллен также размышляет о фрагментарности, изолированности и пустоте городской жизни, но преобладают все равно лирика, оптимизм и ирония, чему особенно способствует музыка Гершвина, одновременно меланхоличная и жизнерадостная.

Показы, приуроченные к 40-летию фильма, пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Для мирового перезапуска создана новая цифровая 4К-копия, отсканированная с оригинального негатива. Перед сеансом 6 сентября зрителей ждут концерт джазового трио Андрея Турыгина на открытой площадке S7 Air Lounge перед «Победой» и тематические сувениры, в кинозале фильм представит кинокритик Максим Селезнев. Широкий прокат стартует 12 сентября.

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