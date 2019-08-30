Заключение договора по проекту метро в Красноярске приостановлено из-за претензий УФАС. Антимонопольщикам пожаловалась московская компания, уверенная, что в конкурсной документации прописаны заведомо невыполнимые условия.

Управление ФАС по Красноярскому краю приостановило торги по выбору подрядчика корректировки проектной документации по строительству метрополитена в региональной столице. Соответствующее заявление подала московская компания «Мост». Первое заседание по делу должно пройти до конца текущей недели.

Тендер был объявлен в июле. Согласно конкурсной документации, победитель должен определить способ строительства первой линии и всех ее станций с учетом увеличения их количества до девяти, а также выполнить расчет пассажиропотока. При этом необходимо учитывать, что время оборота поезда по всем станциям не должно превышать 40 минут. Начальная цена конкурса — 955 млн рублей.

Согласно данным портала «РосТендер», прием заявок завершился 26 августа. На конкурс заявился всего один участник — АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». На следующий день комиссия приняла решение заключить с ним контракт по начальной цене. Но в тот же день УФАС уведомило организатора торгов КГКУ «Краевое транспортное управление» о приостановлении процедуры. Компания «Мост» аргументировала свои претензии нарушением принципа конкуренции, поскольку в конкурсной документации прописаны «катастрофически и технологически несоответствующие реальности и заведомо невыполнимые сроки проведения работ по контракту». Проект должен быть сдан к 20 декабря нынешнего года, в то время как, по мнению заявителя, требуется фактически полная разработка нового проекта, поскольку предыдущий вариант был разработан 25–30 лет назад.

В региональном министерстве транспорта сообщили, что комментировать ситуацию смогут только по завершении рассмотрения дела в антимонопольной службе. Руководство «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий на письменный запрос «Континента Сибирь» к моменту сдачи материала в печать не ответило.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Иван Серебряков (партия «Патриоты России») рассказал, что ожидает рассмотрения ситуации на профильном комитете краевого парламента. При этом он скептически относится к перспективам строительства метро в Красноярске в принципе.

«Идею метро впервые озвучили еще в советские времена, строить принялись в начале 90-х. Но за 30 лет так ничего и не изменилось. Перед каждыми выборами эту идею возрождали, тратили деньги на строительство, потом на консервацию, потом снова на строительство. У меня нет оснований думать, что в этот раз планы более серьезные. Если конкурс проводится с целью освоить средства, а в дальнейшем тоннели опять зарыть, то этот вопрос должен интересовать прокуратуру. В любом случае мы с интересом послушаем на комитете, как организовывался конкурс, почему к нему такие вопросы и не связана ли с кем-то победившая компания», — прокомментировал парламентарий.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края (фракция «Единая Россия») Виктор Кардашов отмечает, что жалобы действительно могут затормозить реализацию проектов, однако надеется, что эти факторы уже учтены в проекте, и метро в городе все же может появиться, как планировалось, в 2023 году.

«И по Универсиаде, и по другим проектам мы знаем, как сильно может ломать первоначальные замыслы приостановка конкурсных процедур из-за жалоб. Но метро Красноярску нужно, и я полагаю, что все подобные риски были первоначально просчитаны. А с антимонопольным законодательством все же необходимо считаться, несмотря на отдельные неудобства», — добавил он.

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