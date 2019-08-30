18 млн рублей направят на капремонт образовательных учреждений Хакасии

В 2019 году запланировано выделение субсидий в размере 18 млн рублей на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций республики Хакасия.

Как сообщает пресс-служба правительства Хакасии, летние каникулы позади, и совсем скоро стартует новый учебный год. Подготовку образовательных учреждений к 1 сентября обсудили на заседании правительства республики.

На сегодняшний день, приемка образовательных организаций к новому учебному году уже завершена. Глава региона Валентин Коновалов отметил, что необходимо создать все необходимые условия, чтобы все прошло в плановом и безопасном режиме. С этой целью в 2019 году запланировано выделение субсидий в размере 18 млн рублей на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций.

Так, порядка 25 млн рублей будет направлено на проведение капитального ремонта в детских садах Черногорска, Сорска, а также Аскизского, Бейского, Орджоникидзевского и Усть-Абаканского районов.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в образовательных организациях, в том числе проверке охранной и пожарной сигнализации, системе видеонаблюдения, соблюдению санитарных требований и других не менее важных аспектов.

Также на заседании подняли вопрос, который волнует многих родителей, это строительство школы-лицея в Абакане. Работы проводятся в рамках национального проекта и находятся в завершающем этапе. Глава города сообщил, что в настоящее время проводятся отделочные работы во втором спортивном зале. Школа будет открыта для учеников начальных классов уже к 1 сентября.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что до 1 млрд рублей может получить Хакасия из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства. Состояние отрасли в республике и меры по ее модернизации обсудили на совещании в Абакане.

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