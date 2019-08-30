Начало нового учебного года в новосибирском НГУ отметят научным пикником

Учащиеся НГУ решили отметить День знаний научным пикником. В программе Open Space Picnic — десятки научно-популярных и развлекательных площадок, музыка на большой сцене, спортивная и танцевальная зоны, еда и напитки.

По информации пресс-службы НГУ, научный пикник, который состоится 2 сентября во внутреннем дворе нового корпуса вуза, – это новая традиция празднования начала учебного года в новосибирском университете.

Гостей праздника ждет обширная программа, разделенная на несколько направлений «по интересам». Например, научный блок предлагает школьникам и любопытным взрослым попробовать себя в роли микробиологов, сейсмологов и археологов, понаблюдать за солнцем в телескоп, узнать много нового о китайских иероглифах, анатомии человека и других биологических видов, а также провести химические опыты и создать рисунок из бактерий.

В лектории ученые из НГУ и представители игровой индустрии расскажут об истории возникновения компьютерных игр, их развитии и этической стороне, о том, почему эволюцию тоже можно назвать игрой и многом другом. Вместе с философом, биологом, филологом и историком гости смогут обсудить вопрос «Почему люди играют в игры?».

Кроме того, на протяжении всего дня во внутреннем дворе нового корпуса НГУ можно будет сыграть в культовые компьютерные и консольные игры, квиз, твистер и дженгу на траве, сразиться с друзьями в турнире по настолкам или классикам и окунуться в виртуальную реальность.

Open Space Picnic завершится вечерним концертом, который в этом году пройдет в формате квартирника.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в начале августа Новосибирский государственный университет (НГУ) разместил на сайте государственных закупок лот на «Оказание услуг по техническому обеспечению праздничного концерта, посвященного юбилею НГУ». Стоимость закупки составляет без малого 500 тыс. рублей.

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