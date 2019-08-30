Участником форума «Азиатские встречи» в Новосибирске в этом году впервые стал делегат стран Карибского бассейна — Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в Российской Федерации ОЛЕГ ФИРЕР. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал о перспективах сотрудничества Гренады и всего Карибского сообщества с Новосибирской областью.

Олег Павлович Фирер родился 18 сентября 1977 года в Одессе, Украинской ССР. В 1989 году эмигрировал с семьей в США. Имеет более чем 20-летний профессиональный опыт в международном бизнесе. С 6 апреля 2017 года — первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в Российской Федерации.

— Господин посол, Гренада — единственный член Карикома, который имеет дипмиссию в России. Однако в Новосибирске вы впервые. Какова цель вашего визита в город?

— Познакомить местный бизнес с нашей страной, посмотреть, какая есть продукция в Новосибирске и Сибири, которую мы можем привезти в Гренаду и страны Карикома. И в свою очередь поговорить о том, что наша экономика может предложить Сибири. Гренада — островное государство, на наш взгляд, здесь идеальные условия для сельского хозяйства. Мы выращиваем все специи — от имбиря до мускатного ореха, который считается визитной карточкой страны и изображен на флаге Гренады. Российские производители из Московского региона уже оценили наши какао-бобы, которые считаются одними из лучших в мире, и используют их в изготовлении шоколада. Надеюсь, со временем будем поставлять их и в Новосибирск. Также мы готовы привозить наши превосходные фрукты и морепродукты.

— Что Гренаде интересно было бы закупать в Сибири?

— Гренада сегодня активно строится. Мы возводим отели, мультифункциональные здания, жилые комплексы, поэтому интересует продукция и новшества в сфере строительства. Кроме того, услышал, что в Новосибирске много швейных фабрик, и с точки зрения ценовой политики они успешно конкурируют с Китаем. Это тоже могло бы быть нам интересно. Но пока я знаю совсем немного о Сибири. Цель этого приезда — как раз найти точки соприкосновения.

— В этом году главная тема форума «Азиатские встречи» — образование. Видите ли вы перспективы сотрудничества в этой сфере?

— Граждане Гренады уже обучаются в Москве, Санкт-Петербурге. С удовольствием привезли бы нашу молодежь в новосибирские вузы. Мне уже рассказали, что в ваших университетах обучается много иностранцев. В свою очередь могли бы пригласить и ваших студентов к нам. В Гренаде один из самых больших медицинских университетов Карибского бассейна, где сегодня получают образование 8 тысяч человек. Университет аккредитован в Америке и недавно получил крупную инвестицию — 750 млн долларов. В сфере образования мы, как и в бизнесе, рассматриваем двусторонние отношения.

— Где вам уже удалось побывать в Новосибирске?

— Сразу после прилета посетил Технопарк вашего Академгородка. Долго по нему ходил, смотрел. Все очень красиво и реализовано на высоком уровне. Мы уже договариваемся о сотрудничестве со Сколково и технопарком в Казани. С удовольствием дружили бы и с вашим Технопарком. В Гренаде мы также планируем строить технопарк, который будет обслуживать не только страны Карикома. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что наша страна расположена внизу Карибского торгового пути. Вся логистика из Латинской Америки в страны Карибского бассейна идет через нас.

— Уже несколько лет в Гренаде ведется разработка газовых и нефтяных месторождений. Как это изменит облик страны?

— Гренада — зеленая страна, нетронутая, с отличной экологией. У нас хороший шельф, но он долго не разрабатывался, в отличие от стран-соседей. В итоге разведку разрешили делать с условием, что ресурсы не будут обрабатываться в стране, чтобы не портить рифы. Поэтому был заключен долголетний контракт с Тринидадом на обработку сырья. В 2017 году у нас впервые нашли большие запасы газа. Конечно, с природными ресурсами траектория развития страны кардинально изменится.

— Какие условия для инвестирования сегодня существуют в Гренаде?

— Если иностранная компания хочет что-то производить в нашей стране, то получает налоговые льготы и возможность ввозить оборудование без НДС. В зависимости от направления бизнеса, льготный налоговый период может составлять до 15 лет. Так, например, государству интересно поддерживать взаимодействие в сфере медицины. Первое такое соглашение с РФ мы подписали с онкоцентром имени Димы Рогачева в Москве на строительство диагностического центра и клиники в Гренаде.

— Влияет ли разница менталитетов двух стран на бизнес-отношения?

— Хотя менталитет и разный, но мы открыты для дружбы и бизнеса. У нас нет русофобии. Был период, до 1983 года, когда Гренада была социалистической страной. Наш премьер-министр дружил с Советским Союзом, даже был в Ленинграде на крейсере «Аврора». В Гренаде находилось посольство СССР. И теперь мы будем рады восстанавливать и развивать отношения. Гренада очень мирная и безопасная страна, даже полицейские здесь ходят без оружия. Люди открыты, улыбаются. Это отмечают те россияне, которые приезжают к нам на курорты.

— Да, Карибы привлекательны для многих россиян с точки зрения отдыха…

— Здесь очень благоприятный климат. С одной стороны у нас — океан, с другой — море. 27 градусов тепла весь год — это идеальная погода. Преимущество и в том, что мы вне зоны прохождения ураганов. Этой зимой на нашей традиционной парусной регате было более 70 участников из РФ. И это приятно.

— Ваше отношение к санкциям в отношении России?

— Мы не поддерживаем никаких санкций. Многие удивляются: вы находитесь так близко к США и не попадаете под их влияние? Нет, мы независимая страна, которая имеет свой голос. Мы не поддерживаем Америку и в вопросе Венесуэлы. Вместе с другими странами Корикома Гренада отстаивала в ООН суверенитет Венесуэлы, ее право решать свои проблемы.

— В сентябре исполнится 40 лет дипломатическим отношениям России и Гренады. Как будете отмечать?

— 2 октября в Москве откроется Гренадский фестиваль. Он продлится месяц и организуется совместно с National Geographic. Будет большая выставка фотографий. Помимо этого, мы проводим много других культурных мероприятий в Москве. Хотелось бы и в вашем регионе что-то интересное придумать.

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