Новосибирск вошел в список из четырех городов России, в которых будут созданы математические центры мирового уровня. На их строительство из федерального бюджета будет выделено более 3,5 млрд. рублей.

Как сообщили в пресс-службе министерства науки и высшего образования РФ, детали проекта накануне обсудили участники Совета по господдержке создания и развития математических центров мирового уровня под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В рамках реализации национального проекта «Наука» к 2024 году в России планируется создать 16 научных центров мирового уровня, в том числе не менее четырех математических центров. В рамках конкурсного отбора заявки на создание центров подали 12 российских городов, из которых было отобрано три. Два центра будут созданы в Москве, один в Санкт-Петербурге и еще один – в Новосибирске.

«Математический центр в Академгородке» будет создан при содействии Новосибирского госуниверситета и Института математики имени Соболева СО РАН. По словам Татьяны Голиковой, на строительство четырех центров в 2019 году будет израсходовано 320 млн рублей, а в 2020 – 640 млн рублей из федерального бюджета. Центры планируется создать до 2024 года, общий объем финансирования проекта составит более 3,7 млрд. рублей, включая более 3,5 млрд. рублей из государственной казны. Цель создания математических центров – «повышение престижа профессии математиков и качества научных результатов, создание новых научных школ в области математики, укрепление позиций в мировом математическом сообществе».

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