Спортшколы Новосибирской области получат инвентарь и экипировку в рамках нацпроекта

Почти 33 млн рублей из федеральной казны получат спортивные учреждения Новосибирской области в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, объем субсидии из федерального бюджета в 2019 году составил 32,7 млн рублей. На эти средства планируется закупать спортивное оборудование, инвентарь и экипировку, а также проводить спортивные мероприятия.

Среди получателей – 9 государственных учреждений Новосибирской области, 12 муниципальных учреждений Новосибирска и 3 муниципальных учреждения Бердска. Софинансирование из областного и муниципальных бюджетов составит 9,2 млн и 940,4 тыс. рублей, соответственно.

Отметим, что адресная финансовая поддержка выделяется в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни». Она даст больше возможностей для подготовки спортсменов, а также позволит учреждениям увеличить эффективность этого процесса. Средства выделяются на развитие базовых видов спорта. Таких в Новосибирской области 25, из них 19 — входят в программу Олимпийских игр.

В настоящее время учреждения проводят необходимые работы по закупке оборудования. Например, в муниципальной школе «Центр спортивной борьбы» появится новый автобус, в спортивной школе технического, экстремального, интеллектуального спорта – велосипеды, а в школе олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта – жерди, мостики, кольца и многое другое.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в июне текущего года мэрия Новосибирска и правительство области подписали соглашение в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни». Этот документ определит цели и задачи проекта до 2024 года. Из федерального бюджета на него будет выделено 740,5 млн рублей.

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