Россельхозбанк подписал соглашение с минсельхозом РФ о реализации программы повышения конкурентоспособности

Министерство сельского хозяйства РФ и АО «Россельхозбанк» подписали соглашение, предусматривающее льготное кредитование сельхозпроизводителей. Новый механизм предоставления субсидий направлен на повышение конкурентоспособности отечественной продукции.

Как рассказали в пресс-службе Россельхозбанка, подписание соглашения о сотрудничестве прошло в рамках круглого стола, организованного банком при поддержке минсельхоза России. В министерстве рассчитывают, что первые договоры с аграриями в рамках нового механизма будут оформлены до конца сентября текущего года.

Первый заместитель ппредседателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина отметила, что уже с сегодняшнего дня клиенты РСХБ могут подавать заявки на предоставление льготного финансирования.

«Кредитная политика РСХБ выстраивается в соответствии с государственной задачей. Банк просчитывает эффективность каждого проекта. Перед тем, как поддержать заявку на предоставление субсидии, сотрудники Россельхозбанка индивидуально разберают структуру сделки», – подчеркнула Ирина Жачкина.

Участниками круглого стола стали представители банка, минсельхоза России, Россельхознадзора, РЭЦ, руководители отраслевых союзов и представители крупного агробизнеса. На мероприятии в качестве спикеров выступили заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, советник руководителя федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Артем Даушев, а также вице-президент российского экспортного центра Давид Оганезов.

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