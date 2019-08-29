29 августа состоялась встреча инициативной группы жителей микрорайона Бугринский с представителями профильных департаментов мэрии Новосибирска. Речь шла об актуализации Генерального плана города.

В администрации Кировского района по поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя состоялась встреча представителей департаментов строительства и архитектуры, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, депутатского корпуса с инициативной группой жителей микрорайона Бугринский.

Темой обсуждения стала дальнейшая перспектива развития территории от Октябрьского моста до Бугринской рощи в Кировском районе. Сама встреча касалась актуализации Генерального плана Новосибирска, по которому мэрией уже осуществляются работы в районах.

Предложения жителей были связаны с развитием транспортной сети, в частности, были просьбы рассмотреть другие варианты установления Стартовой магистрали с разделением жилой территории, занятой частным сектором.

В ходе встречи установлена договоренность принять участие инициативной группе жителей в разработке вопроса развития транспортной инфраструктуры с учетом следованию Генерального плана города.

Напомним, что генеральный план Новосибирска мэр города поручил завершить до конца 2020 года. Публичные соглашения слушания по обсуждению плана пройдут в декабре этого года. Их результаты будут фиксироваться в первом квартале 2020 года, в октябре документ будет вынесен на обсуждение Совета депутатов города Новосибирска.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.