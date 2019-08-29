Новосибирцы отдали дань уважения речникам, которые осуществили проводку каравана судов через Обь-Енисейский проток.

Проект памятника был подготовлен межрегиональной общественной организацией ветеранов Министерства обороны РФ, МВД и других подразделений специального назначения и специальных служб «Союз силовых структур Родины», который утвердили в марте этого года.

Создатель внешнего вида скульптуры – новосибирский архитектор Максим Салахов. На возведение памятника средства выделили из муниципального гранта мэрии 2019 года. В высоту памятник составляет почти 3 метра, в ширину – 1,5 метра. Теперь улицу Щетинкина украшает статуя в виде взмывающей в небо стрелы с прислоненным якорем и двумя табличками, содержащими схему канала и историю подвига речников. Торжественная церемония состоялась рядом со зданием Сибирского государственного университета водного транспорта.

«Открытие этого памятника продолжает формировать историю города, исторический облик Новосибирска. Установка новых памятников облагораживает город, и воспитывает гордость у жителей региона. Всегда приветствовал создание памятников, которые напоминают о нашей истории, свершениях и подвигах. Подвиг — это не только быстрый героический поступок, но и каждодневный, постоянный, кропотливый, напряженный труд во имя общей цели», – отметил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Умербаев. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

Установленный памятник посвящен событиям 1942 года. В режиме особой секретности речники осуществили экспедиционную проводку каравана судов через заброшенный Обь-Енисейский проток. Через неработающие пути вод ими были проведены колесные пароходы «Капитан», «Механик», «Пограничник» и винтовой газоходный катер Газ-25. Целью экспедиции была разведка пути для переброски продукции Норильского комбината на заводы Урала и Сибири. В военное время оборонная промышленность критически нуждалась в сырье для производства стали. Речникам приходилось протаскивать суда по мелководью, вручную воссоздавать разрушенные платины и временные запруды. Благодаря их геройству осенью 1942 года караван дошел до берегов Оби.

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